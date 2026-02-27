B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Schimbare majoră pentru cei care vor să divorțeze. Ce lege a fost votată în Senatul României

Schimbare majoră pentru cei care vor să divorțeze. Ce lege a fost votată în Senatul României

Ana Maria
27 feb. 2026, 17:44
Schimbare majoră pentru cei care vor să divorțeze. Ce lege a fost votată în Senatul României
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Lege votată în Senat! Senatul României a aprobat proiectul de lege care modifică Codul Civil în privința păstrării numelui după divorț. Persoanele divorțate vor putea decide singure ce nume poartă, fără a mai fi nevoie de acordul fostului soț.

Inițiatoarea proiectului, Alina Gorghiu, președintele PNL Argeș, subliniază că alegerea numelui reprezintă „o manifestare individuală de voință, nu o negociere sau un instrument de presiune”.

Lege votată în Senat! Care sunt prevederile principale ale legii

Proiectul, care a primit raport de admitere din partea Comisiei juridice și a fost adoptat de Senat, aduce câteva modificări esențiale:

  • Elimină necesitatea acordului fostului soț pentru păstrarea numelui din timpul căsătoriei;

  • Permite fiecărei persoane să decidă singură ce nume poartă după divorț;

  • Dacă persoana divorțată nu face o alegere expresă, numele din timpul căsătoriei se păstrează automat;

  • Deblochează procedura de divorț la notar atunci când conflictul era doar asupra numelui.

Ce a anunțat Alina Gorghiu

„Numele tău. Decizia ta! Senatul României a votat proiectul de lege pe care l-am inițiat alături de mai mulți colegi privind modificarea Codului civil în materia numelui după divorț.
Proiectul a primit raport de admitere, cu amendamente admise, din partea Comisiei juridice ￼ și a fost adoptat de Senat.

Ce schimbă concret legea?

  •  Elimină acordul fostului soț ca și condiție pentru păstrarea numelui din timpul căsătoriei.
  • Fiecare persoană decide singură ce nume poartă după divorț.
  •  Dacă nu se exprimă o opțiune, se păstrează automat numele din timpul căsătoriei.
  •  Se deblochează procedura divorțului la notar atunci când conflictul era doar asupra numelui.

Am modificat articolele 375, 376 și 383 din Codul civil pentru a transforma alegerea numelui într-o manifestare individuală de voință, nu într-o negociere sau într-un instrument de presiune 

Este o intervenție legislativă punctuală, dar cu efect real:
mai puțină birocrație, mai puține procese inutile și mai mult respect pentru identitatea fiecărei persoane.

Proiectul vine la Camera Deputaților, care este for decizional..”, a scris Gorghiu pe Facebook.

