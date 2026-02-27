Lege votată în Senat! Senatul României a aprobat proiectul de lege care modifică Codul Civil în privința păstrării numelui după divorț. Persoanele divorțate vor putea decide singure ce nume poartă, fără a mai fi nevoie de acordul fostului soț.
Inițiatoarea proiectului, Alina Gorghiu, președintele PNL Argeș, subliniază că alegerea numelui reprezintă „o manifestare individuală de voință, nu o negociere sau un instrument de presiune”.
Proiectul, care a primit raport de admitere din partea Comisiei juridice și a fost adoptat de Senat, aduce câteva modificări esențiale:
Elimină necesitatea acordului fostului soț pentru păstrarea numelui din timpul căsătoriei;
Permite fiecărei persoane să decidă singură ce nume poartă după divorț;
Dacă persoana divorțată nu face o alegere expresă, numele din timpul căsătoriei se păstrează automat;
Deblochează procedura de divorț la notar atunci când conflictul era doar asupra numelui.
„Numele tău. Decizia ta! Senatul României a votat proiectul de lege pe care l-am inițiat alături de mai mulți colegi privind modificarea Codului civil în materia numelui după divorț.
Proiectul a primit raport de admitere, cu amendamente admise, din partea Comisiei juridice ￼ și a fost adoptat de Senat.
Ce schimbă concret legea?
Am modificat articolele 375, 376 și 383 din Codul civil pentru a transforma alegerea numelui într-o manifestare individuală de voință, nu într-o negociere sau într-un instrument de presiune
Este o intervenție legislativă punctuală, dar cu efect real:
mai puțină birocrație, mai puține procese inutile și mai mult respect pentru identitatea fiecărei persoane.
Proiectul vine la Camera Deputaților, care este for decizional..”, a scris Gorghiu pe Facebook.