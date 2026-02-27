Lege votată în Senat! Senatul României a aprobat proiectul de lege care modifică Codul Civil în privința păstrării numelui după divorț. Persoanele divorțate vor putea decide singure ce nume poartă, fără a mai fi nevoie de acordul fostului soț.

Inițiatoarea proiectului, Alina Gorghiu, președintele PNL Argeș, subliniază că alegerea numelui reprezintă „o manifestare individuală de voință, nu o negociere sau un instrument de presiune”.

Lege votată în Senat! Care sunt prevederile principale ale legii

Proiectul, care a primit raport de admitere din partea Comisiei juridice și a fost adoptat de Senat, aduce câteva modificări esențiale:

Elimină necesitatea acordului fostului soț pentru păstrarea numelui din timpul căsătoriei;

Permite fiecărei persoane să decidă singură ce nume poartă după divorț;

Dacă persoana divorțată nu face o alegere expresă, numele din timpul căsătoriei se păstrează automat;

Deblochează procedura de atunci când conflictul era doar asupra numelui.

Ce a anunțat Alina Gorghiu

„Numele tău. Decizia ta! Senatul României a votat proiectul de lege pe care l-am inițiat alături de mai mulți colegi privind modificarea Codului civil în materia numelui după divorț.

Proiectul a primit raport de admitere, cu amendamente admise, din partea Comisiei juridice ￼ și a fost adoptat de Senat.

Ce schimbă concret legea?

Elimină acordul fostului soț ca și condiție pentru păstrarea numelui din timpul căsătoriei.

Fiecare persoană decide singură ce nume poartă după divorț.

Dacă nu se exprimă o opțiune, se păstrează automat numele din timpul căsătoriei.

Se deblochează procedura divorțului la notar atunci când conflictul era doar asupra numelui.

Am modificat articolele 375, 376 și 383 din Codul civil pentru a transforma alegerea numelui într-o manifestare individuală de voință, nu într-o negociere sau într-un instrument de presiune

Este o intervenție legislativă punctuală, dar cu efect real:

mai puțină birocrație, mai puține procese inutile și mai mult respect pentru identitatea fiecărei persoane.

Proiectul vine la Camera Deputaților, care este for decizional..”, a scris Gorghiu pe .