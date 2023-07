Cătălin Bordea și Livia au divorțat la notar: „Tot ce pot să spun momentan e că am avut un an greu”

De câteva săptămâni, au circulat zvonuri că cunoscutul comediant a fost părăsit de soția sa, Livia, care a plecat de acasă și s-a mutat temporar la o prietenă apropiată. În această perioadă, au apărut mai multe speculații, susținute de apropiații lor, care au dezvăluit detalii despre situație. Conform acestor surse, se pare că Livia a fost cea care a decis să pună capăt relației, în timp ce el a încercat în repetate rânduri să salveze și să repare relația lor.

Cătălin Bordea și Livia au divorțat la notar

Chiar dacă fanii lor au tot sperat să fie o glumă peste care vor trece, din nefericire, în urmă cu scurt timp s-a aflat faptul că cei doi au divorțat la notar. Astfel că potrivit surselor , Livia a cerut la notar divorțul de Cătălin Bordea, cu care s-a căsătorit în urmă cu opt ani.

și au semnat actele de divorț, în fața notarului. Din acest moment, dacă în următoarele 30 de zile cei doi nu își vor mai acorda o șansă relației, Livia va fi, în mod oficial, femeie liberă.

Nu mai este un secret faptul că , nici el, dar nici ea, nu au oferit detalii cu privire la relația lor. Au lăsat fanii să tragă propriile concluzii, însă recent el a ieșit în față și a făcut o serie de declarații cu subînțeles, fără a preciza ceva legat de divorț.

Ce a declarat comediantul

„Tot ce pot să spun momentan e că am avut un an greu. M-am întors din America Express cu niște experiențe extraordinare, dar foarte obosit. Probleme personale mari. Mama panicată că i-a recidivat cancerul. Însă încerc să mă țin conștient și lucid pentru că am niște responsabilități. Față de mine, de prietenii care îmi sunt alături și fața de șansa pe care am primit-o de la viață. Dacă cedez și mă anesteziez cu vicii sau alte prostii înseamnă că am plecat din Botoșani degeaba. Sunt oameni care au greutăți mult mai mari și le duc cu demnitate”, a declarat Cătălin Bordea pentru sursa de mai sus.