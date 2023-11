Legea pensiilor a fost adoptată. Marcel Ciolacu: Este o lege corectă, predictibilă, sustenabilă și va fi în aplicare pe o perioadă lungă de timp (VIDEO)

Legea pensiilor a fost adoptată de Parlament cu 199 de voturi “pentru” și 39 de voturi „împotrivă”.

Premierul Marcel Ciolacu a susținut o conferință de presă imediat după terminarea votului.

“Pensiile speciale, de fapt nu cresc, pentru că se merge doar pe contribuție și din partea specială va scădea în oglindă suma. Deci chiar este o lege corectă, predictibilă, sustenabilă și va fi în aplicare pe o perioadă lungă de timp.

Pensiile, anul viitor, se vor mări de 2 ori. O dată la 1 ianuarie, cu 13,8%, și prin recalculare, de la 1 septembrie.

Sunt 4.800.000 de pensionari în România. 80 % au sub 3.000 RON, 60 % au sub 2.000 RON, dacă dumneavoastră credeți că trebuie să creăm o problemă pentru oamenii care trăiesc cu o pensie de sub 2.000 RON, eu vă spun că este o temă falsă.

Statul român trebuie să asigure această resursă, sunt ferm convins că vom găsi toată suma când vom veni cu legea bugetului.

În logica mea, înseamnă că urmează o construcție a bugetului, și pentru fiecare solicitare a ministerelor se va găsi această sumă.

Ciolacu a fost întrebat de jurnaliști dacă există riscul creșterii contribuțiilor la asigurările sociale.”

„Nu. E articolul care a fost și în legea veche, este articolul pe care îl au toate statele membre ale Uniunii Europene.

Este o pârghie a Comisiei către fiecare stat. E posibil ca după mine să vină un premier iresponsabil cum a mai avut România și atunci oamenii și-au luat o asigurare, și e o asigurare pe care ne-o luăm și noi, românii, față de iresponsabilii care au dus deficitul României la 9,2%.

Dacă am avut astfel de exemple, premieri care au dus deficitul României la 9,2 %, nu e normal ca și noi, românii, să ne asigurăm că nu se va întâmpla lucrul ăsta?

Eu îmi doresc ca anul viitor în funcție și de măsurile fiscale luate și vedem și combaterea evaziunii, încercăm anul viitor să începem să scădem impozitarea muncii pentru cei cu salariul minim pe economie. Asta este, de fapt, și de drept, marea provocare.”