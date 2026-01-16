Când ești pe fugă și ai nevoie de ceva rapid de mâncare, un sandwich pare alegerea perfectă. Se face în două minute, e gustos și ține de foame imediat. De aceea, foarte mulți dintre noi îl consumăm destul de des, fără să stăm prea mult pe gânduri.

Totuși, nu mulți iau în serios un aspect cheie. Mai exact, ingredientele și calitatea mezelurilor. Nutriționistul a dezvăluit la ce trebuie să fim atenți atunci când cumpărăm șuncă sau salam.

Cum ar trebui să mâncăm mezelurile, fără să ne facem rău

Nu este deloc surprinzător că mezelurile au devenit atât de populare în România. Acestea sunt o gustare rapidă și la îndemână, perfectă pentru momentele în care vrem ceva simplu. Totuși, tocmai fiindcă sunt consumate atât de des, apare o întrebare importantă. Cum știm că alegem mezeluri de calitate?

Diferența dintre un produs bun și unul plin de ingrediente slabe este uriașă. Mihaela Bilic atrage atenția că mezelurile nu trebuie automat considerate un aliment „interzis”.

„Nu sunt produse care trebuie evitate ci, mai degrabă apreciate, pentru că de fapt un fel de concentrat din carne. Se concentrează în ele proteinele, grăsimea, gustul, avem mai multă sare și, din acest motiv mezelurile trebuiesc consumate mai rar, în cantitate mai mică, pentru plăcerea gustului”, a explicat în mediul online.

Ce trebuie să verificăm înainte să cumpărăm mezeluri

Mihaela Bilic a explicat faptul că primul pas, dacă vrem să alegem mezeluri mai bune, este să citim cu atenție eticheta. Contează enorm ce ingrediente are produsul. Cu cât lista este mai scurtă și mai clară, cu atât șansele ca mezelul să fie unul de calitate sunt mai mari. În plus, nu este suficient doar să alegem bine, ci trebuie să fim atenți și la cantitatea consumată.

„Adică, o porție trebuie să conțină 50 de grame, spre deosebire de carnea proaspătă pe care o putem mânca cu sutele de grame (cam 150 de grame înseamnă o porție corectă). Așa că atunci când consumăm mezeluri trebuie să fim atenți la cantitate și la calitate. Calitatea este de fapt secretul din spatele mezelurilor bune”, a spus aceasta.

Care este salamul „etalon”, în opinia Mihaelei Bilic

Când vine vorba despre salam, Mihaela Bilic spune clar că pentru ea există un reper. Este vorba despre . Îl consideră un produs special, crud-uscat, cu un gust inconfundabil, care nu poate fi comparat cu alte tipuri de salam. Mai mult, nutriționista recomandă să fie consumat în stilul corect. Acesta trebuie feliat cât mai subțire, tocmai ca să-i simți aroma și textura.

Ea amintește și un detaliu important pentru români. Salamul de Sibiu are marcă înregistrată la nivel european, ceea ce îl face un produs protejat și recunoscut oficial. Din acest motiv, spune Bilic, poate fi consumat cu încredere, fiind unul dintre mezelurile cu adevărat valoroase din România.

Cum recunoaștem un salam de calitate, după etichetă

Mihaela Bilic spune clar că, dacă vrem să cumpărăm un salam bun, trebuie să ne obișnuim să citim . Acolo se vede imediat dacă produsul este unul corect sau dacă are prea multe artificii.

Nutriționista explică faptul că un salam de calitate trebuie să aibă ingrediente simple și firești, precum carne de porc, slănină, sare și condimente. În plus, pe etichetă pot apărea și antioxidantul, dar și nitritul de sodiu, conservant pe care îl consideră acceptabil în astfel de produse.

Pe de altă parte, ea atrage atenția asupra salamelor care au liste lungi de ingrediente, atât de încărcate încât „ai nevoie de lupă sau ochelari” ca să le citești. Deși pornesc de la carne și slănină, în compoziție apar apoi , proteine vegetale din soia, zaharuri și tot felul de agenți de îngroșare, precum guma xanthan sau alte „gume” folosite pentru a modifica textura.

Mihaela Bilic critică și potențiatorii de aromă, mai ales monoglutamatul, pe care îl consideră un semn clar că produsul nu e unul bun. Iar când eticheta ajunge să conțină fibre vegetale, emulsifianți și coloranți, concluzia ei este fermă: un astfel de salam nu ar trebui să fie o alegere preferată.