Evadare spectaculoasă a unui leu pe autostradă. Ce s-a întâmplat în timpul transportului spre noua sa casă

Evadare spectaculoasă a unui leu pe autostradă. Ce s-a întâmplat în timpul transportului spre noua sa casă

Iulia Petcu
22 oct. 2025, 19:55
Evadare spectaculoasă a unui leu pe autostradă. Ce s-a întâmplat în timpul transportului spre noua sa casă
sursa foto: freepik
Cuprins
  1. Cum a reușit leul să scape din remorcă
  2. Ce s-a întâmplat după ce a sărit pe carosabil
  3. Ce spun specialiștii despre evadarea leului
  4. Ce măsuri au fost luate după incident

Un incident neobișnuit a avut loc pe o autostradă din Africa de Sud, unde un leu uriaș a scăpat dintr-o remorcă și a urcat pe cupola camionului care îl transporta. Imaginile filmate de alți șoferi arată cum animalul se menține în echilibru, în timp ce vehiculul se deplasează cu aproximativ 100 de kilometri pe oră.

Cum a reușit leul să scape din remorcă

Animalul fusese cumpărat de la o fermă și urma să fie dus către noua sa locuință. În timpul transportului, însă, leul a reușit să spargă o trapă de observație din tavanul remorcii. Apoi a decis să urce pe acoperiș, unde a rămas mai mulți kilometri fără ca șoferul să își dea seama de situație.

Leul uriaș a reușit să treacă printr-o fereastră a camionului și s-a urcat pe cupolă, apoi s-a aruncat pe asfalt , scrie publicația The Sun.

După ce a fost alertat cu privire la pericol, șoferul a oprit pe acostament. În acel moment, leul a sărit de pe acoperiș și a aterizat pe șosea, ridicându-se apoi și plecând tropăind spre marginea drumului.

Ce s-a întâmplat după ce a sărit pe carosabil

Un alt clip video îl arată pe leu deplasându-se de-a lungul gardului care separă autostrada de câmpuri. Martorii spun că prădătorul s-a mișcat câteva sute de metri până când s-a oprit sub un copac, aparent epuizat.

Din fericire, animalul era încă sub efectul sedativelor administrate înainte de transport, ceea ce i-a temperat comportamentul. Leul s-a liniștit și s-a așezat în iarbă, în apropierea orașului Bakerville din Africa de Sud, potrivit Adevărul.

Serviciul de poliție sud-african a fost alertat rapid și a chemat un veterinar local pentru a-l recupera în siguranță.

Ce spun specialiștii despre evadarea leului

Veterinarul care a intervenit la fața locului a descris întreaga scenă ca fiind „o evadare extraordinară”.

El a declarat: „Pereții remorcii erau netezi și aveau o înălțime de aproximativ 2,5 m, însă leul a reușit să îi escaladeze și să își treacă corpul mare prin trapa de observație foarte mică. A fost o evadare extraordinară și apoi s-a bucurat de priveliștea de pe acoperiș până când a sărit și când am ajuns acolo era întins în iarbă sub un copac de pe marginea drumului. Încă mai avea ceva sedative în organism, așa că a fost blând și, după ce i-am dat săgeata, a mers pe o distanță scurtă înainte ca medicamentele să își facă efectul, apoi s-a întins și a adormit. A fost încărcat din nou fără incidente pentru a-și continua călătoria.”

Ce măsuri au fost luate după incident

Societatea Națională pentru Prevenirea Cruzimii față de Animale a fost informată despre situație și a anunțat că va efectua o inspecție oficială la noua reședință a leului. Scopul este de a verifica dacă animalul trăiește în condiții sigure și corespunzătoare.

Noul proprietar, Pat Loots, a confirmat că leul se află în prezent la fermă și este în afara oricărui pericol.

El a declarat: „Tot ce voi spune este că leul este 100% în siguranță și nu a fost rănit”.

Loots a adăugat că nu înțelege de ce imaginile cu animalul său au devenit virale și s-au răspândit rapid online, dar este recunoscător că incidentul s-a încheiat fără victime.

