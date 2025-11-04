B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Liderul AUR Maramureș, prins drogat la volan. Mama politicianului are castel în Franța

Adrian A
04 nov. 2025, 15:55
Sursă foto: Facebook/Adrian Crăciun
Cuprins
  1. Cum l-a prins poliția pe liderul AUR Maramureș drogat la volan
  2. Adrian Crăciun se apără
  3. Luxul din familia șefului AUR Maramureș

Adrian Crăciun, șeful Corpului de Control de la Casa de Sănătate Maramureș, lider al filialei AUR, ar fi fost prins drogat la volan.

Cum l-a prins poliția pe liderul AUR Maramureș drogat la volan

Șeful Corpului de Control de la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Maramureș, Adrian Crăciun, are dosar penal după ce ar fi fost prins drogat la volan de polițiști, scriu jurnaliștii de la G4Media, citând surse locale. Bărbatul a și dat peste un pieton, care, susține liderul AUR Maramureș, i-a sărit în față dintre alte mașini.

Însă nici poliția, nici procurorii, nici Casa de Sănătate Maramureș nu au dat detalii prea multe.

Casa de Sănătate Maramureș a comunicat doar că funcționarului public în cauză i-au fost atribuite alte responsabilități în cadrul instituției, care nu implică activități de control la furnizorii cu care aceasta are relații contractuale, deoarece nu mai are dreptul de a conduce. În paralel, Parchetul Judecătoriei Baia Mare a transmis că dosarul nu este unul mediatizat sau de interes public.

Adrian Crăciun se apără

„Persoana vătămată a pătruns pe carosabil printr-un loc nepermis, în fugă și fără să se asigure, ieșind dintre autoturisme. Testele rapide la alcool și salivă au fost negative; ulterior s-au recoltat probe biologice conform procedurii legale. Am cooperat cu organele de cercetare, iar cauza este în curs: procurorul a dispus reexaminarea probelor și stabilirea eventualei influențe. În aceste condiții, nu comentez pe fond până la finalizarea expertizei și comunicarea concluziilor oficiale. Nu sunt consumator de droguri și, în mod categoric, nu conduc sub influența niciunei substanțe.”, a declarat Adrian Crăciun pentru G4Media.

Luxul din familia șefului AUR Maramureș

Liderul AUR Maramureș este fiul Angelei Crăciun o femeie de afaceri cunoscută în județ. Doar că presa locală arată că a făcut afaceri cu banii statului nu cu ai ei. Astfel, femeia s-a lansat puternic în afaceri în 1999, când a cumpărat singura fabrica de procesare a laptelui din judetul Maramures. A vândut-o apoi pe bucăți prin niște inginerii financiare, după cum scriu jurnaliștii din Maramureș. Și apoi a vândut terenul fabricii pe câteva milioane.

Iar o parte din bani i-a dat pe un castel din Franța. 4 milioane de euro a plătit mama liderului AUR Maramureș pe un castel din Valea Loirei.

Situația a fost dezbătută și în emisiunea Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin.

