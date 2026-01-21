Situația tensionată. Impozitele au crescut de 30 de ori într-o localitate din România. Este vorba despre comuna Vânători, județul Galați, care a ajuns în atenția publică după ce localnicii au primit notificări de plată pentru impozite ce pot ajunge până la 13.000 de lei pe proprietate, de până la 30 de ori mai mari față de anul precedent. Această schimbare afectează câteva sute de persoane care și-au ridicat case pe terenuri extravilane.

Impozitele au crescut de 30 de ori. De ce s-au majorat atât de mult

Majorarea spectaculoasă a taxelor fiscale provine din faptul că, potrivit noilor reguli fiscale, terenurile extravilane pe care se află aceste construcții sunt considerate ferme agricole, care sunt impozitate mult mai dur decât locuințele obișnuite. Anterior, aceste case erau înregistrate fiscal ca anexe gospodărești.

Impozitele au crescut de 30 de ori în această localitate. Cum au reacționat localnicii la această situație

Localnicii au primit înștiințări de plată în valoare de 5.000, 8.000 sau chiar 13.000 de lei. Anterior, ei plăteau în jur de 500-600 de lei. Mulți dintre cei afectați se simt nedreptățiți și dau vina pe primărie, care în trecut le-ar fi promis că terenurile vor fi trecute în intravilan.

„Când am obținut autorizația pentru extravilan, ni s-a spus că zona va fi adăugată la intravilan. Au trecut cinci ani de atunci și tot în extravilan suntem”, a explicat un localnic.

Ce a spus primarul comunei despre această problemă

Primarul Costel Manolachi a invitat localnicii să discute la sediul primăriei, cerând să aducă toate documentele aferente proprietăților.

„Există posibilitatea trecerii din extravilan în intravilan, dar trebuie să vorbim”, a declarat pe Facebook. Edilul a promis că se va căuta o soluție pentru problema impozitelor.

Ce nemulțumiri au exprimat locuitorii în cadrul întâlnirii

Emoțiile au fost puternice la întâlnirea cu primarul, iar localnicii au ținut să sublinieze că locuințele lor nu sunt .

„E construcție rezidențială. Eu locuiesc acolo. Eu nu sunt iapă. Copiii mei nu sunt mânji. Sotul meu nu e armăsar. Noi locuim acolo”, a declarat o femeie, potrivit .

Un alt localnic a adăugat: „Problema este ca primăria ne-a încadrat greșit. Chiar dacă sunt anexe agricole, nu dezvoltăm nicio activitate economică și impozitele sunt foarte mari”.

„A scos maică-mea o hârtie și a venit din start 13.000 (de lei impozit). Anul trecut (am plătit) 700 de lei, cu tot cu mașină? Și anul ăsta au venit 13.000 de lei. De unde să-i am„, a spus un alt participant la discuția cu primarul.

Ce măsuri au fost anunțate de senatorul George Ștefănache

Senatorul George Ștefănache a anunțat că va sesiza mai multe instituții pentru a clarifica situația.

„Pentru a clarifica situația și pentru a sprijini comunitatea în identificarea unei soluții corecte și legale privitoare la impunerile fiscale care vizează aceste imobile voi înainta astăzi sesizări oficiale către instituțiile competente, solicitând verificări, puncte de vedere și măsuri concrete.”, a transmis pe Facebook.

Lista instituțiilor sesizate de senator:

Primăria Comunei Vânători

Instituția Prefectului – Județul Galați

Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC)

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA)

Curtea de Conturi – Camera de Conturi Galați

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Galați

Agenția pentru Protecția Mediului Galați (APM)

El a explicat scopul sesizărilor astfel: „Aceste sesizări vizează atât verificarea legalității procedurilor administrative, cât și clarificarea situației fiscale și urbanistice a imobilelor în cauză”, subliniind că dorește „stabilirea unui regim fiscal corect și restabilirea unui cadru administrativ coerent, în beneficiul întregii comunități”.