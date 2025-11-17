Locuitorii din Ceatalchioi, , vor fi și ei evacuați preventiv, după incendiul unei nave încărcate cu GPL în portul Ismail, la doar câțiva kilometri de granița României. a fost lovită de dronele rusești, noaptea trecută.

Locuitorii, evacuați preventiv

Locuitorii din Ceatalchioi, județul Tulcea, vor fi evacuați preventiv, după incendiul unei nave încărcate cu GPL în portul ucrainean Ismail, aflat în apropierea graniței României, conform Ziua de Constanța.

Măsura a fost luată în cadrul ședinței extraordinare a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Tulcea, ca urmare a estimărilor efectuate de Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare.

Decizia vizează protecția populației și a animalelor, iar persoanele evacuate vor fi relocate temporar în spațiile puse la dispoziție de Primăria Tulcea.

Transportul se va face cu microbuze din cadrul ISU Tulcea, Jandarmeriei și SVSU, precum și cu o autospecială pentru victime multiple, pentru a asigura gestionarea în condiții optime a eventualelor urgențe medicale.

Primarul: „Totdeauna suntem nepregătiți”

Primarul comunei Ceatalchioi, Tudor Cernega, a confirmat amploarea operațiunii.

„Se procedează și la evacuarea localității Ceatalchioi. Vom participa și noi cu ce putem cu mașinile în care le avem în dotarea primăriei. Să fie vreo 200 și ceva de persoane care vor fi evacuate. Bănuiesc că la Tulcea. Aici noi n-avem spațiu pentru atâtea persoane. E o situație excepțională. Nu avem pretenții. Degeaba aveți saltelele acolo”, a spus el.

Primarul a mai explicat că numărul locuitorilor este variabil, deoarece mulți proprietari vin doar în sezonul cald.

„Localitatea Ceatalchioi e o localitate care are peste 250… cel puțin cred că sunt peste 250 de persoane la momentul acesta în localitate. Asta nu înseamnă că, chiar dacă noi avem 600, poate acuma sunt numai 200 și ceva, 300 de persoane. Sunt oameni că uitați de la Vaslui sau Harghita care au proprietăți… și ăștia vor fi evacuați”, a mai explicat primarul.

„Într-o zi o să cadă și o dronă pe o casă”

Primarul a atras atenția și asupra dificultăților legate de infrastructură: „Totdeauna suntem nepregătiți. Locuitorii n-au apă potabilă, nu au un ponton de acostare, nu au un autobuz… Ați văzut jumătate de drum a fost decopertat, a rămas doar pământul.”

„A fost prima localitate în care a căzut drona, prima localitate care a fost survolată și spunea că nu trece nicio dronă și ele treceau de o lună de zile… Lipsa asta de cooperare, lipsa asta de a ascunde realitatea… într-o zi o să cadă și o dronă pe o casă”, a adăugat primarul.

Mesaje RO-Alert

Evacuarea a fost anunțată prin mesaje RO-Alert, iar autoritățile mențin restricțiile de circulație rutieră și navală în zonă. De asemenea, continuă evacuarea preventivă a localității Plauru, decisă anterior din același motiv.

La fața locului sunt în continuare structuri ale MAI și reprezentanți ai autorităților locale și județene, care monitorizează permanent evoluția situației și intervin pentru prevenirea sau gestionarea eventualelor incidente.