Risc de explozie la o navă care transporta GPL, avariată de o dronă rusească în dreptul orașului ucrainean Izmail. Autoritățile române au decis să evacueze localnicii din satul Plauru, de pe malul Dunării.

Risc de explozie la granița României

O a fost lovită de o dronă rusească, în cursul . La această oră, există un risc de explozie, ridicat, deoarece vaporul arde, iar incendiul este dificil de stins. Nava se află pe celălalt mal al fluviului, Dunăre, în dreptul orașului ucrainean Izmail. Având în vedere situația, autoritățile au decis evacuarea preventivă a persoanelor și a animalelor aflate în apropiere.

„În urma atacului cu drone desfășurat pe teritoriul Ucrainei, în cursul nopții trecute, o navă încărcată cu GPL a fost cuprinsă de flăcări în zona localității Ismail. Având în vedere proximitatea față de teritoriul României și natura încărcăturii, autoritățile au realizat o primă evaluare a situației. Ținând cont de acest aspect si de posibilele efecte, autoritățile locale, în coordonare cu structurile Ministerului Afacerilor Interne cu rol în gestionarea unor astfel de situații de urgență, au decis evacuarea preventivă a persoanelor și a animalelor aflate în apropiere, măsură menținută până la eliminarea oricărui risc pentru populație”, se arată într-un comunicat al ISU Tulcea.

Totodată, a fost activat . Autoritățile monitorizează permanent evoluția situației pentru a lua măsurile necesare. În acest context, populația din localitate este rugată să rămână calmă și să urmeze strict instrucțiunile autorităților locale și ale echipajelor de intervenție. O va fi trimisă în zonă, pentru misiuni de recunoaștere, monitorizare și sprijin operativ.

„Pentru evaluarea și monitorizarea riscurilor, în zonă s-au deplasat inspectorul șef și prefectul județului, precum și efective de pompieri care execută misiuni de recunoaștere, monitorizare si sprijin operativ. Până la acest moment, au fost evacuate 15 persoane din localitatea Plauru, care vor fi transportate în localitatea Ceatalchioi, în spații puse la dispoziție de autoritățile locale. Misiunea este în desfășurare”, se mai arată în comunicat.

Rusia a atacat porturile ucrainene de la Dunăre

Acest risc de explozie a apărut după un nou atac, lansat de Rusia asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Ministerul român al Apărării a informat că a detectat și urmărit ținte care au evoluat în spațiul aerian ucrainean. Este vorba despre drone care au lovit în vecinătatea graniței, în proximitatea județului Tulcea.

MApN a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, privind instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului. La ora 02.30 a fost transmis un mesaj RO-Alert. Autoritățile române nu au detectat pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național.

Forțele MApN vor executa cercetări în zonele în care pot să apară riscuri ca urmare a situației din noaptea trecută. De asemenea, structurile NATO sunt informate în timp real cu privire la situațiile de la frontiera cu Ucraina.