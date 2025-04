Locuitorii dintr-un cartier din Năvodari, extrem de revoltați. Motivul pentru care pereții caselor s-au fisurat: “Nu merită să renovăm”

Într-un cartier aflat la marginea orașului , zeci de case și blocuri prezintă fisuri serioase în pereți, iar unele construcții riscă să se degradeze și mai grav. Locuitorii acuză trenurile de marfă care trec zilnic prin apropiere, spunând că vibrațiile produse de acestea le afectează locuințele.

„Casele le avem crăpate, an de an trebuie să le zugrăvim”

Conform legii, ar trebui să reducă viteza în zonele rezidențiale pentru a preveni astfel de daune, însă oamenii spun că acest lucru se întâmplă rar. Deși au fost făcute numeroase plângeri către autorități, problema persistă.

„Trec de 3-4 ori pe zi, plus celălalt de piatră. De mai mult timp e problema aici. Casele le avem crăpate, an de an trebuie să le zugrăvim”, povestesc localnicii nemulțumiți, potrivit .

Oamenii spun că trenurile circulă cu viteză mai ales noaptea, iar zgomotul devine insuportabil. Mulți iau în calcul să-și vândă locuințele, deși au investit sume importante pentru un trai liniștit într-o zonă considerată curată și aerisită.

„În general seara trec cu viteză. Ne-am gândit să vindem, nu se merită să renovăm. Acum cu dl primar de câtiva ani, zice ca le tot restrictionează, dar pe ei nu îi doare nicăieri. Am investit atâția bani aici. Deci foarte mulți bani. Am zis că vreau liniște, aer curat. Și ce am găsit? Zgomotul la tren și fluieratul trenului.”, a declarat un locatar afectat.

„Există limită de 30 de km pe oră”

Reprezentanții CFR spun că, teoretic, viteza trenurilor este limitată la 30 km/h în acea zonă, iar mecanicii trebuie să respecte această regulă. De asemenea, locomotivele sunt dotate cu aparate care înregistrează viteza de deplasare, însă acestea sunt verificate doar în condiții speciale.

„Există limită de 30 de km pe oră. Conform livretului, feicare mecanic respectă această viteză, atlfel nu se încadrează în timp. La bordul fiecărei locomotive sunt instrumente care înregistrează viteza, aparatele sunt verificate doar în anumite condiții”, a precizat Cătălin Schipor, purtător de cuvânt al CFR Constanța.

Locuitorii afectați speră acum că justiția le va da dreptate și că vor primi compensații pentru pagubele suferite.