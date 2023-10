Locul din România favorit de fotografi. „Oriunde îți întorci privirea vezi un peisaj demn de pus în ramă”

sunt surprise de către pasionații de fotografii care vin la Gorj, la Cheile Galbenului pentru a imortaliza unele dintre cele mai frumoase imagini tomnatice.

Cheile Galbenului, loc ideal pentru poze

în drepturi, pentru că a mai lăsat câteva frunze verzi pe pomi. Turiștii, drumeții sau fotografii vin la Cheile Galbenului pentru a surprinde priveliști de vis, conform

„Zona asta ne place foarte mult. E motivul pentru care am și ales să venim aici. Sunt multe atracții și multe locuri de joacă cum ne place nouă să le spunem. În special ce o să facem azi: escaladă și via ferrata. Facem asta ca să surprindem intensitatea emoțiilor, frumusețea peisajului și, în general, ce trăiește un turist care vine să facă via ferrata aici. E o zi însorită și vizibilitatea e foarte bună. Putem să vedem departe, către Oltenia, dar și crestele înalte ale Munților Parâng și Căpățânii”, a spus Răzvan Ciobanu, un fotograf, care și-a adus prietenii de la București pentru a se bucura de priveliști.

De luna viitoare, nu va mai fi nicio urmă de frunză verde pe pomi, iar peisajele vor fi și mai fascinante.