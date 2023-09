Top 5 destinații de toamnă pe care să le vizitezi în perioada aceasta / Te vei bucura de peisaje și momente desprinse din povești

Sezonul estival, care a strâns o mulțime de turiști pe malul mării, s-a încheiat. Ce nu s-a încheiat însă este dorința de a călători, mai ales în weekend, când mulți români au liber. Iubitorii de peisaje inedite pot să profite toamna aceasta de zilele libere mergând într-o scurtă excursie acolo unde parcă totul este desprins din povești.

1. Cheile Bicazului și Lacul Izvorul Muntelui – Neamț

Cheile Bicazului fac parte din zona centrală a Munților Hășmaș, în județele Neamț și Harghita, dezvoltate în calcare jurasice. De-a lungul traseului Lacu Roșu – Bicazu Ardelean, turiștii se pot bucura de peisaje parcă desprinse din poveste, mai ales toamna. Un alt aspect care face această zonă inedită este existența rocilor diferit colorate și variante ca formă și alcătuire.

Dacă veți ajunge în zonă puteți să vizitați și Lacul Bicaz, aflat la câteva zeci de kilometri distanță.

2. Pădurea Mociar

Pădurea Mociar este situată în Transilvania, aproape de satul Nadășa, pe drumul către stațiunea Sovata. Se întinde pe o suprafață de 570 de hectare și are sute de arbori seculari, cu vârste între 650 și 720 de ani, fiind cea mai bătrână pădure din România.

3. Parcul Național Retezat

Parcul Național Retezat este zona cu cea mai mare densitate de lacuri glaciare din România, care merită vizitat mai ales toamna. Munții Retezat sunt un tărâm al caprelor negre, potrivit .

4. Lacu Roșu

Lacu Roșu este situat la 30 de km de Gheorgheni și 30 km de Bicaz. Este cel mai mare baraj natural din țară format în anul 1837 prin alunecarea unei suprafețe de teren de pe versantul Nord Estic al Muntelui Ucigasul (Ghilcos).

Este unul dintre cele mai renumite lacuri al Ținutului Secuiesc, fiind situat la altitudinea de 938m în partea centrală al munţiilor Hăşmaş. Lacul se află la 26 km de municipiul Gheorgheni.

5. Cetatea Sighișoarei

Cetatea Sighișoarei, „cea mai frumoasă cetate locuită în Europa” este cel mai frumos și complet ansamblu de arhitectură medievală din țară.

Printre obiectivele turistice pe care le poți vizita aici se numără Turnul cu Ceas, construit in secolul XIV, simbolul Sighisoarei, Casa Vlad Dracul, cea mai veche constructie civila din piatra din cetate, unde ar fi locuit intre 1431-1435 principele Vlad Dracul (tatal lui Vlad Tepes), Pasajul Scarilor din Sighisoara (construit in 1662, ce pastreaza in prezent 175 de trepte).