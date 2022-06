Locuri surprinzătoare din România care i-au cucerit pe turiștii străini

România este o țară frumoasă care ascunde în orice colț locuri spectaculoase. De asta s-au convins și străinii, care, potrivit Cntraveler de câteva locuri din România.

Lacul Roșu

Este un lac de baraj natural format în urma prăbușirii unui versant din cauza cutremurului din 23 ianuarie 1838, la poalele Muntelui Hasmasul Mare, în apropierea Cheilor Bicazului. Numele sau provine de la Paraul Rosu care traverseaza straturi de culoare rosie cu oxizi si hidroxizi de fier.

Castelul Bran

Inițial, Castelul Bran a fost o cetate militară de apărare, având la bază forma unui patrulater neregulat. În timp, ea a suferit numeroase modificări și i-a fost adăugat turnul de sud, un alt turn dreptunghiular a fost construit la est, iar intre anii 1883 și 1886, acoperișul Castelului a fost îmbrăcat cu tiglă.

Sarmizegetusa

Sarmizegetusa Regia a fost nucleul unui sistem defensiv strategic format din șase fortărețe dacice din Munții Orăștiei folosit de Decebal pentru apărare contra cuceririi romane. După cucerirea Daciei și înglobarea ei în Imperiul Roman, capitala a fost mutata la Ulpia Traiana, aflată la 40 de km departare.

Bâlea Lac

Este un lac glaciar situat la o altitudine de 2034 m, în Munții Făgăraș. În 1932, lacul și o suprafață de aproximativ 180 ha în jurul lacului au fost declarate rezervație naturală. Au fost construite drumuri de acces în munte, iar în 1975 pentru facilitarea accesului la cabană și la traseele de creastă, s-a amenajat linia de telecabină.

Cimitirul Săpânța

Este faimos pentru crucile mormintelor viu colorate și picturile naive reprezentând scene din viața și ocupatia persoanelor inhumate. Pe unele cruci există chiar versuri în care sunt amintite, deseori cu nuanțe umoristice, persoanele respective.

Timișoara

Situat pe râul Bega, orasul este considerat capitala oficiala sau inima regiunii istorice Banat. Cladiri emblematice ale orasului sunt Catedrala Mitropolitana si Opera Nationala din Piata Victoriei, dar si Catedrala Ortodoxa Sarba din Piata Unirii. Printre obiectivele turistice se numara Castelul Huniade, Palatul Baroc, Muzeul Satului Banatean si Gradina Zoologica.

Sibiu

Municipiul Sibiu a reprezentat și reprezintă unul dintre cele mai importante și înfloritoare orașe din Transilvania, fiind unul dintre principalele centre ale coloniștilor sași stabiliți în zonă.

Delta Dunării

Aflata in mare parte in Dobrogea, Romania si partial in Ucraina, este a doua ca marime si cea mai bine conservata dintre deltele europene.

Ce spun străinii după ce călătoresc în România

„Trebuie să recunosc că prima dată când am vizitat Romania s-a lăsat puțin cu gura căscată. Nu aveam nicio idee despre faptul că zonele de țară pot fi atât de frumoase și verzi. Am făcut un road trip din București în Sighișoara, am pornit-o spre Transfăgărășan și ne-am întreptat spre Botoșani. Pot să spun că am trecut pe lângă și sate atât de pitorești… Nu spun că aveam o imagine negativă despre România înainte, dar pur și simplu nu știam că există atâta frumusețe acolo”, Becky, UK.

„Într-un fel, mă așteptam să găsesc o țară destul de săracă și puțin… în urmă. M-am înșelat cum nu se putea pentru că am găsit aici un trecut cultural bogat și oameni extrem de educați care au o mulțime de cunoștințe despre celelalte culturi. Credeam că, după toți anii de comunism și izolare, oamenii știu puține lucuri despre lume, dar, spre surprinderea mea, interesul și curiozitatea românilor sunt mult mai vii decât îmi imaginam”, Jure Biechonski, Polonia.

„Acum locuiesc în Istanbul și am petrecut destul destul de mult timp în Balcani, așa că nu mă așteptam să mă surprindă prea multe. Ei bine, m-am înșelat. România este un loc complet diferit față de Bulgaria, Serbia, Turcia etc., mi-a dat un feeling total diferit și nu-i ușor de descris. Mai multe urme ale comunismului, mai multă arhitectură gotică, o limbă veche, latină, o bucătărie diferită… am simțit ca și cum rădăcinile acestei culturi vin dintr-un loc unde și despre care nu știu nimic”, Ernie, Alaska, potrivit momondo.ro.