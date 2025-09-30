B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Loto 6/49 surprinde jucătorii! Cei care ghicesc trei numere vor câștiga mai mulți bani

Loto 6/49 surprinde jucătorii! Cei care ghicesc trei numere vor câștiga mai mulți bani

Ana Beatrice
30 sept. 2025, 12:42
Loto 6/49 surprinde jucătorii! Cei care ghicesc trei numere vor câștiga mai mulți bani
Sursa Foto: Facebook/ Loteria Română
Cuprins
  1. Ce înseamnă schimbarea pentru câștigătorii la Loto 6/49
  2. Cum se joacă și ce categorii de câștiguri există
  3. Ce impact are decizia Loteriei Române asupra jucătorilor

Loto 6/49 aduce o veste bună pentru jucători! Începând cu tragerile din 5 octombrie 2025, premiul la categoria a IV-a (trei numere ghicite) va fi majorat de la 30 de lei la 50 de lei. Măsura anunțată de Loteria Română are scopul de a răsplăti mai bine câștigurile mici, dar constante, și de a stimula atractivitatea celui mai popular joc de noroc din România.

Ce înseamnă schimbarea pentru câștigătorii la Loto 6/49

Categoria a IV-a este singura categorie cu valoare fixă în cadrul Loto 6/49 și se obține prin ghicirea a trei numere din cele șase extrase. Până acum, un bilet norocos cu trei numere aducea un premiu de 30 de lei, însă de la începutul lunii octombrie câștigul va fi de 50 de lei. Creșterea premiului reprezintă un pas important pentru fidelizarea jucătorilor, într-un joc unde șansele de câștig sunt influențate de mai multe tipuri de variante.

Cum se joacă și ce categorii de câștiguri există

Pentru a juca la Loto 6/49, participanții trebuie să aleagă șase numere dintr-un total de 49. La fiecare extragere, sunt trase șase numere câștigătoare, iar premiile sunt împărțite pe patru niveluri. Categoria I este rezervată celor care reușesc să ghicească toate cele șase numere, acesta fiind marele premiu. Categoria a II-a se acordă pentru cinci numere corecte, iar categoria a III-a pentru patru numere nimerite. Categoria a IV-a, singura cu valoare fixă, răsplătește jucătorii care reușesc să ghicească trei numere.

Pe lângă varianta simplă de joc, care presupune completarea clasică a șase numere, există și opțiuni mai complexe. Jucătorii pot alege variante combinate, scheme reduse sau combinații speciale, menite să crească șansele de câștig. Acestea implică însă un cost mai mare al biletului, fiind o alegere frecventă pentru cei care își doresc să își diversifice strategiile și să sporească probabilitatea de a obține un premiu.

Ce impact are decizia Loteriei Române asupra jucătorilor

Decizia Loteriei Române de a majora câștigul la categoria a IV-a confirmă importanța acordată jucătorilor fideli, care nu prind premiile mari, dar joacă frecvent. Specialiștii consideră că această schimbare va crește atractivitatea Loto 6/49, un joc emblematic pentru România. În plus, diversitatea variantelor de joc, de la scheme reduse până la combinații complexe, permite fiecărui participant să-și construiască propria strategie în funcție de buget și șansele dorite.

