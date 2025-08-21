Reportul cumulat la jocul Loto 6/49, ce va fi organizat joi, 21 august, depăşeşte suma de 4,47 milioane de euro, a anunțat , înainte de extragere. Jucătorii mai au la dispoziție câteva ore să completeze și să depună biletele cu combinațiile de numere.

Cuprins:

Report uriaș pentru extragrea 6/49

Premiile câștigate la precedenta extragere

Report uriaș pentru extragrea 6/49

Fanii jocului mai au câteva ore la dispoziție să completeze și să depună biletele pentru extragerea din această seară. Loteria Română a anunțat că valoarea la categoria I este de peste 4,47 milioane de euro. Totodată, valoarea premiilor pentru extragerea la Joker ajunge la peste 5,71 milioane de euro, potrivit unui comunicat de presă al Loteriei Române.

La Noroc este în joc un report în valoare de peste 2,7 milioane de lei, ceva mai mare de 534.300 de euro, iar la Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report de peste 887.800 de lei, adică peste 175.300 de euro.

De asemenea, la jocul Super Noroc, categoria I, suma cumulată a sărit de 162.300 de lei (peste 32.000 de euro).

Premiile câștigate la precedenta extragere

Loteria Română anunță că, la precedenta extragere, de duminică, 17 august, la Noroc s-a câştigat premiul de categoria a III-a în valoare de 83.938,56 lei. Biletul norocos fiind jucat pe platforma .

Totodată, la Joker a fost câştigat premiul de categoria a II-a în cuantum de 307.621,43 de lei, cu un bilet jucat la o agenţie din Iaşi. La Noroc Plus s-au câştigat, la categoria I, 1.439.819,36 de lei, cu bilet completat în aplicaţia mobilă .

Potrivit sursei citate, la Loto 5/40 s-a câştigat premiul de categoria a II-a în valoare de 132.753,5 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie din Bârlad.