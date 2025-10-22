O amplă operațiune a DIICOT s-a desfășurat, miercuri, în trei județe din vestul țării. Procurorii au descins în 58 de locații din Timiș, Caraș-Severin și Arad, fiind vizată o rețea de contrabandiști în Timișoara, care ar fi comercializat mărfuri de lux la negru.

Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi beneficiat de sprijinul unor polițiști, cadre active, dar și al unor foști șefi din IPJ Timiș.

Rețea de contrabandiști în Timișoara. Cine sunt persoanele vizate de anchetă

Printre cei anchetați se numără nume sonore din Poliția Timiș: adjunctul inspectoratului, Florin Bolbos, șefa Serviciului Județean Anticorupție, Mihaela Scornea, și șeful Biroului de Investigare a Criminalității Economice, Cosmin Stănciulescu, potrivit site-ului .

De asemenea, în dosar apar și foști ofițeri pensionați, mai exact, Petrică Cazimir, Gheorghe Niță și Marcel Crăciunescu, ultimii doi fiind deja cunoscuți din anchete DNA mai vechi, în care au fost achitați.

au avut loc inclusiv la sediul IPJ Timiș, iar toți cei vizați au fost duși la audieri la sediul DIICOT Caraș-Severin.

Cum funcționa această rețea de contrabandiști

Anchetatorii susțin că, pe parcursul anului 2024, în Timiș s-ar fi constituit o grupare de criminalitate organizată formată din peste 30 de membri, condusă de un cetățean străin. Rețeaua ar fi adus în România bijuterii și alte produse de lux din Turcia, o parte fiind contrafăcute.

Produsele erau vândute „la negru”, fără documente contabile și fără plata taxelor către stat.

Conform DIICOT, o parte dintre funcționarii publici și polițiști ar fi oferit protecție rețelei și avertzau liderii grupării cu privire la controalele iminente.

”Pentru a putea continua activitatea infracțională, liderul grupării de criminalitate organizată ar fi recurs la două metode principale de protejare a rețelei prin coruperea funcționarilor publici, respectiv oferirea directă de bijuterii din aur, în schimbul asigurării protecției (transmiterea periodică de informații referitoare la planificarea și desfășurarea controalelor, precum și la obținerea unor soluții favorabile în cauzele aflate deja în curs) și suportarea cheltuielilor aferente unor petreceri și evenimente desfășurate în restaurante sau cluburi, organizate în beneficiul unor angajați cu funcții de decizie, în scopul de a determina o conduită profesională favorabilă intereselor grupării”, au transmis procurorii DIICOT Caraș-Severin.

Cum se spălau banii și cum era protejată rețeaua

Pentru a ascunde sumele obținute ilegal, membrii grupării ar fi înregistrat achiziții fictive, creditări nejustificate și ar fi cumpărat proprietăți scumpe pe numele unor apropiați.

Surse judiciare spun că liderul rețelei oferea bijuterii din aur și petreceri luxoase unor funcționari din instituții de control pentru a evita sancțiunile.

Rețeaua avea o structură piramidală, cu cinci paliere distincte: liderii, angajații firmelor controlate, funcționari publici și polițiști activi sau retrași, care ar fi furnizat informații confidențiale din interiorul anchetelor.

”Primul palier ar fi fost reprezentat de liderii grupării, respectiv coordonatorii grupurilor de societăți comerciale implicate în comercializarea bijuteriilor din metale prețioase, care ar fi luat deciziile esențiale privind direcțiile de acțiune ale rețelei.

Al doilea palier ar fi fost compus din persoane, din cercul apropiat al liderilor, respectiv angajați în cadrul societăților controlate de aceștia, formal încadrați în funcții de lucrători comerciali, dar care ar fi exercitat atribuții în sprijinul activității infracționale.

Palierul al treilea ar fi fost constituit din foști și actuali funcționari publici cu statut special, iar ultimele două paliere ar fi inclus funcționari publici din cadrul instituțiilor cu atribuții de control și supraveghere financiară, de protecție a consumatorilor, precum și angajați ai unor instituții financiar-bancare cu responsabilități privind monitorizarea și raportarea tranzacțiilor suspecte de spălare a banilor”, potrivit anchetatorilor.

Potrivit procurorilor, 30 de persoane vor fi audiate la sediul DIICOT Caraș-Severin, care coordonează ancheta.

Operațiunea marchează una dintre cele mai ample acțiuni ale anului în vestul țării, într-un dosar ce vizează contrabandă, spălare de bani, evaziune fiscală și divulgare de informații secrete.