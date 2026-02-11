Lovitură grea pentru bugetari! La finalul anului 2025, Guvernul condus de Ilie Bolojan a adoptat așa-numita Ordonanță Trenuleț, un pachet de măsuri de austeritate care vizează direct cheltuielile bugetare. Documentul a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2026, iar primele efecte se regăsesc deja în fluturașii de salariu aferenți lunii februarie.

Pentru mii de angajați din sistemul public, vestea a venit sub forma unei tăieri concrete: eliminarea indemnizației de hrană pentru cei care au salarii nete mai mari de 6.000 de lei. Suma pierdută este de 347 de lei lunar, bani care până acum completau veniturile multor bugetari.

Lovitură grea pentru bugetari! Cine sunt cei mai afectați de eliminarea normei de hrană

Cele mai mari nemulțumiri vin din zonele unde salariile depășesc la limită pragul de 6.000 de lei. În , reducerea este resimțită puternic, pentru că mulți angajați se află exact peste plafonul stabilit de noile reguli.

Practic, pentru un profesor sau un cadru medical care câștigă puțin peste limita impusă, pierderea celor 347 de lei înseamnă o scădere semnificativă a veniturilor lunare. Măsura afectează un număr mare de bugetari și este doar începutul unui val mai amplu de ajustări.

Urmează și alte tăieri de salarii în sistemul public?

Potrivit autorităților, eliminarea normei de hrană nu este singura măsură de austeritate. pregătește și o reducere a fondului total de salarii cu 10%, ceea ce ar putea însemna diminuări suplimentare ale veniturilor, diferite de la caz la caz.

Deși procentul anunțat este de 10%, impactul real poate fi mai mare pentru anumite categorii de angajați, în funcție de poziție, sporuri și structura salariului. Sindicatele avertizează că, în lipsa unor compensații, presiunea asupra bugetarilor va crește semnificativ.

Ce prevede, concret, legea privind indemnizația de hrană

Guvernul a explicat oficial modificările aduse legislației privind norma de hrană. În documentul adoptat se arată, potrivit Știripesurse:

„Actualizarea plafonului pentru acordarea indemnizației de hrană la valoarea de 6000 lei salariul lunar net aferent funcției de bază, conform punctului 5 al art XV și al art. LXV din Legea nr. 141/2025 (verificarea se face la trimiterea la server a statelor de plată)”.

Legea 141/2025 modifică Legea-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, iar forma actualizată prevede:

„Art. 18. — (1) Ordonatorii de credite acordă lunar, pentru personalul încadrat ale cărui salarii lunare sunt de până la 6.000 lei net inclusiv, o indemnizație de hrană de 347 lei lunar. De acest drept nu beneficiază personalul căruia i se acordă alte drepturi de hrană, potrivit legislației specifice.”

Cu alte cuvinte, cei care depășesc pragul stabilit pierd automat acest beneficiu.

Lovitură grea pentru bugetari! Ce spune Guvernul despre pachetul de austeritate

Ministrul Muncii, Petre-Florin Manole, a explicat că veniturile salariale vor rămâne înghețate la nivelul lunii decembrie 2024 până la finalul anului următor. În același timp, indemnizația de hrană de 347 de lei va fi acordată doar angajaților cu venituri nete de cel mult 6.000 de lei.

Potrivit pachetului de măsuri fiscale, Guvernul a decis și prelungirea suspendării angajărilor la stat, pentru a limita creșterea cheltuielilor cu personalul. În plus, sporurile pentru cei care lucrează la proiecte cu fonduri europene vor fi reduse, iar pensiile speciale nu vor mai fi indexate cu rata inflației până în 2026.

În paralel, Ministerul Finanțelor a publicat un proiect care include majorări de taxe și impozite, inclusiv creșterea TVA și a accizelor, precum și schimbări în taxarea pensiilor mari.

Ce impact au aceste măsuri asupra economiei și populației

Economiștii avertizează că pachetul de austeritate ar putea tempera deficitul bugetar, dar vine cu un cost social important. Reducerea veniturilor bugetarilor și creșterea taxelor pot diminua consumul, cu efecte în lanț asupra economiei.