O nouă mișcare pe piața aviatică din România atrage atenția industriei, odată cu intrarea unui operator low-cost important. Compania AJet, subsidiară a Turkish Airlines, va lansa anul viitor prima conexiune directă către București, o rută care va deveni operațională în plin sezon turistic, în luna iunie 2026.

Cum se va desfășura prima rută AJet către România

AJet va inaugura legătura Bodrum–București în vara anului 2026, o rută deja introdusă în sistemele de rezervări și care va fi operată cu o frecvență săptămânală, conform informațiilor publicate de Boarding Pass. Interesul companiei pentru piața locală a fost semnalat încă de la finalul anului 2023, când existau discuții privind o posibilă extindere a operațiunilor în regiune. Intrarea oficială pe piață reprezintă un pas semnificativ pentru or, care până acum nu avea nicio prezență directă în România.

Cum consolidează Turkish Airlines influența sa în zonă

Lansarea noii rute marchează totodată o consolidare a grupului Turkish Airlines în Europa de Sud-Est. Operatorul se bucură deja de o poziție globală puternică, fiind al doilea transportator din lume după numărul de destinații operate. Conform datelor citate de , compania zboară în 131 de țări, către 340 de orașe și 352 de aeroporturi, menținând cea mai extinsă rețea internațională din industria aviatică, relatează Capital.ro.

Prezența Turkish în România datează din 1993 și include personal local, o abordare aplicată în toate cele 129 de state în care este prezentă compania. Deși AJet desfășura activități ample în Turcia, Europa, Orientul Mijlociu și Asia Centrală, piața românească reprezenta până acum un spațiu neacoperit.

Ce planuri are AJet și cum s-a transformat compania

AJet, cunoscută anterior sub numele de AnadoluJet, a funcționat ca marcă înregistrată a Turkish Airlines până în martie 2024, înainte de a deveni un operator independent. Compania dispune în prezent de o flotă de 86 de aeronave, însă planurile sale de dezvoltare sunt ambițioase și vizează extinderea rapidă în următorii ani.

Strategia prevede o majorare a flotei până la 200 de aeronave în decurs de un deceniu, alături de o extindere a rețelei la 44 de țări, potrivit informațiilor prezentate public. În plus, compania își propune să ajungă la 42 de rute interne și 80 de rute internaționale, ceea ce ar repoziționa AJet ca un jucător relevant în segmentul low-cost la nivel regional.