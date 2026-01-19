B1 Inregistrari!
Eveniment

Iulia Petcu
19 ian. 2026, 13:44
Lucrările la noul stadion Dinamo au început oficial. Unde se află proiectul și ce facilități vor fi incluse în noul stadion (FOTO)
sursa foto: Facebook/ Compania Națională de Investiții
Cuprins
  1. Ce semnifică debutul lucrărilor pentru proiectul stadionului Dinamo
  2. Cum este structurat proiectul
  3. Cum a fost marcat oficial startul lucrărilor pe șantier
  4. Ce facilități va include noua Arenă Multifuncțională Dinamo

Lucrările la noul stadion Dinamo au intrat oficial într-o etapă concretă, odată cu debutul organizării de șantier în zona Ștefan cel Mare. Anunțul clubului marchează începutul unui proiect așteptat de ani de zile, cu miză sportivă și urbană majoră.

Ce semnifică debutul lucrărilor pentru proiectul stadionului Dinamo

Primele utilaje au intrat pe amplasament, iar containerele necesare organizării șantierului au fost deja instalate, semnalând trecerea de la planuri la execuție propriu-zisă. Clubul Dinamo a transmis pe canalele sale că acesta reprezintă „primul pas spre construcția noii «case» din Ștefan cel Mare”.

Mesajul vine într-un moment simbolic pentru suflarea dinamovistă, având în vedere istoria arenei vechi și promisiunea unui spațiu modern. Zona începe să prindă contur, iar lucrările pregătitoare deschid drumul unui proiect amplu, cu impact pe termen lung.

Cum este structurat proiectul

Construcția noului stadion va fi realizată de o asociere de firme cu experiență în proiecte de anvergură, având ca lider compania BOG’Art. Din asociere mai fac parte ACI Cluj SA, Dico & Țigănas Birou de Proiectare și UTI Construction and Facility Management SRL.

Această formulă reunește expertiză în construcții, proiectare și management de facilități, aspect esențial pentru o arenă multifuncțională. Prezența mai multor companii specializate indică un proiect complex, gândit să respecte standarde internaționale și cerințe tehnice ridicate.

Cum a fost marcat oficial startul lucrărilor pe șantier

Evenimentul de deschidere a șantierului s-a desfășurat în prezența reprezentanților Companiei Naționale de Investiții și ai constructorului. Momentul a fost descris drept primul pas concret în realizarea unei arene moderne, construită la standarde internaționale, relatează Ziare.com.

Participarea CNI confirmă rolul instituțional al proiectului, care depășește dimensiunea unui simplu stadion de club. Investiția este parte dintr-un program mai amplu de modernizare a infrastructurii sportive, cu obiective clare privind calitatea și funcționalitatea.

Potrivit informațiilor furnizate de CNI, contractul prevede un termen de execuție de 25 de luni pentru finalizarea lucrărilor. În perioada imediat următoare, constructorul va continua organizarea șantierului pentru desfășurarea efectivă a construcției.

Această etapă include pregătirea terenului, logistica necesară și stabilirea fluxurilor de lucru. Ritmul inițial va fi esențial pentru respectarea calendarului asumat, mai ales în contextul așteptărilor ridicate din partea publicului.

Ce facilități va include noua Arenă Multifuncțională Dinamo

Noul Stadion Dinamo va fi ridicat pe locul arenei vechi, un spațiu cu puternică încărcătură simbolică pentru club și suporteri. Viitoarea construcție nu va fi doar un stadion, ci un complex sportiv complet.

Arena va fi omologată UEFA și va avea o capacitate de 25.000 de locuri pentru spectatori. Proiectul include spații de cazare și cantină pentru sportivi, săli de antrenament pentru mai multe discipline, un centru de recuperare și un spațiu expozițional dedicat.

