Greu de alungat: Un porumbel a întrerupt meciul Dinamo – Metaloglobus și cu eforturi a fost îndepărtat de pe teren (VIDEO)

Traian Avarvarei
15 dec. 2025, 12:48
Sursa foto: Captură video - SuperLiga Romania / Facebook

Un porumbel a aterizat pe terenul Arenei Naționale chiar când se disputa meciul Dinamo – Metaloglobus. Cu greu a reușit un steward să-l prindă și să-l îndepărteze de pe gazon.

Un porumbel a întrerupt meciul lui Dinamo cu Metaloglobus

Porumbelul a aterizat pe gazon imediat după fluierul de start al partidei și n-a mai dorit să-și ia zborul.

Adrian Mazilu de la Dinamo a încercat să-l prindă, dar în zadar. După mai multe încercări, inclusiv o căzătură, un steward a reușit să prindă porumbelul și l-a prezentat triumfător:

Spectatorii au aplaudat reușita, apoi partida a fost reluată.

Meciul a fost câștigat de Dinamo cu 4-0. Au marcat Alberto Soro, Cristi Mihai, Stipe Perica și Cătălin Cîrjan.

