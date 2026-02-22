Președintele francez Emmanuel Macron i-a adresat o scrisoare omologului său american Donald Trump, solicitând ridicarea sancțiunilor impuse de Statele Unite unor cetățeni europeni. Demersul diplomatic vine pe fondul unor tensiuni legate de reglementările digitale și de politica Washingtonului față de anumite instituții europene.

Informația a fost publicată de La Tribune Dimanche, care a consultat parțial scrisoarea, confirmată ulterior și de agenția Agence France-Presse (AFP).

Macron a cerut în mod explicit reconsiderarea sancțiunilor aplicate împotriva a doi cetățeni francezi: fostul comisar european Thierry Breton și judecătorul Nicolas Guillou, membru al Curtea Penală Internațională (CPI).

Controverse privind reglementarea digitală europeană

Departamentul de Stat american a justificat sancționarea lui Breton prin acuzații legate de presupuse practici de cenzură. Decizia a fost luată după promovarea directivei europene privind serviciile digitale, reglementare care vizează modul de funcționare al platformelor tehnologice, conform Știrile ProTv.

Fostul oficial european a primit interdicția de a intra pe teritoriul Statelor Unite începând din decembrie 2025. De partea americană, secretarul de stat Marco Rubio a criticat ceea ce a numit „acțiuni flagrante de cenzură extrateritorială”.

Macron susține însă că reglementările digitale europene nu au caracter extraterritorial și se aplică nediscriminatoriu pe teritoriul Uniunii Europene.

Dispută legată de independența justiției internaționale

Cel de-al doilea caz menționat în scrisoare îl privește pe judecătorul Guillou, sancționat de SUA în 2025 în legătură cu dosarul care a dus la emiterea unui mandat de arestare pentru premierul israelian Benjamin Netanyahu.

Sancțiunile includ restricționarea accesului pe teritoriul american și limitarea utilizării unor servicii digitale și financiare cu origine în Statele Unite. Judecătorului i-a fost retras inclusiv cardul bancar emis de o instituție franceză ce utiliza infrastructura Visa, companie americană.

Macron afirmă că aceste măsuri afectează principiul independenței justiției europene și mandatul CPI, subliniind necesitatea protejării instituțiilor judiciare internaționale.

Apel pentru suveranitate digitală europeană

Guillou a declarat public că poate „rezista foarte mult timp” fără servicii financiare sau digitale americane, dar a avertizat că situația nu poate continua la nesfârșit.

El a cerut Uniunii Europene să accelereze demersurile pentru consolidarea suveranității bancare și digitale, argumentând că dependența de infrastructura tehnologică externă reprezintă un risc strategic pentru blocul comunitar.