Mai multe blocuri din Capitală, fără apă caldă. Ce s-a întâmplat

Mai multe blocuri din Capitală, fără apă caldă. Ce s-a întâmplat

Selen Osmanoglu
18 aug. 2025, 08:55
Mai multe blocuri din Capitală, fără apă caldă. Ce s-a întâmplat
O avarie majoră produsă duminică în rețeaua primară a Capitalei a lăsat fără apă caldă peste 4.200 de blocuri.

Ce s-a întâmplat

Duminică, 17 august 2025, s-a produs o avarie majoră pe conducta magistrală de termoficare, la intersecția Șoselei Mihai Bravu cu Splaiul Unirii, sub podul Mihai Bravu. Astfel, mii de blocuri au rămas fără apă caldă,  conform Adevărul.

„Avarie majoră în rețeaua primară de termoficare cu diametrul de 1000 mm (…). Din cauza pierderilor masive de agent termic generate de această avarie, Elcen a decis oprirea forțată a CET Progresu, pentru a preveni avarii grave la nivelul instalațiilor energetice”, a transmis, duminică seara, C.M. Termoenergetica București.

Când se va remedia situația

Lucrările de reparație sunt în desfășurare, a precizat Termoenergetica:

„Estimăm că remedierea avariei va fi finalizată în cursul nopții de luni spre marți, iar imediat după restabilirea parametrilor minimi de funcționare, CET Progresu va fi repornită pentru a relua furnizarea agentului termic în condiții de siguranță. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și vă asigurăm că echipele noastre depun toate eforturile pentru reluarea în cel mai scurt timp a furnizării agentului termic”.

