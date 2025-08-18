Mai multe blocuri din Capitală, fără apă caldă. Ce s-a întâmplat

O majoră produsă duminică în rețeaua primară a Capitalei a lăsat fără caldă peste 4.200 de blocuri.

Cuprins

Ce s-a întâmplat

Când se va remedia situația

Ce s-a întâmplat

Duminică, 17 august 2025, s-a produs o avarie majoră pe conducta magistrală de termoficare, la intersecția Șoselei Mihai Bravu cu Splaiul Unirii, sub podul Mihai Bravu. Astfel, mii de blocuri au rămas fără apă caldă, conform .

„Avarie majoră în rețeaua primară de termoficare cu diametrul de 1000 mm (…). Din cauza pierderilor masive de agent termic generate de această avarie, Elcen a decis oprirea forțată a CET Progresu, pentru a preveni avarii grave la nivelul instalațiilor energetice”, a transmis, duminică seara, C.M. Termoenergetica București.

Când se va remedia situația

Lucrările de reparație sunt în desfășurare, a precizat Termoenergetica:

„Estimăm că remedierea avariei va fi finalizată în cursul nopții de luni spre marți, iar imediat după restabilirea parametrilor minimi de funcționare, CET Progresu va fi repornită pentru a relua furnizarea agentului termic în condiții de siguranță. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și vă asigurăm că echipele noastre depun toate eforturile pentru reluarea în cel mai scurt timp a furnizării agentului termic”.