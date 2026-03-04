B1 Inregistrari!
Ana Beatrice
04 mart. 2026, 08:23
Majorarea TVA nu explică toate scumpirile. Consilierul BNR spune ce s-a întâmplat, de fapt, în magazine: „Au avut această scuză”
Sursă Foto: freepik.com
Cuprins
  1. De ce au crescut prețurile mai mult decât majorarea TVA
  2. A fost majorarea TVA doar un pretext pentru scumpiri

Prețurile de la raft au crescut peste nivelul care ar fi fost justificat doar de majorarea TVA. Situația a fost remarcată și de Eugen Rădulescu, consilier al guvernatorului BNR, Mugur Isărescu.

Într-un interviu acordat pentru Antena 3 CNN, economistul a explicat că astfel de reacții ale pieței apar frecvent atunci când taxele sunt majorate. Potrivit acestuia, retailerii folosesc momentul pentru a crește prețurile și pentru a include în ele și alte costuri, nu doar impactul direct al TVA.

De ce au crescut prețurile mai mult decât majorarea TVA

Scumpirile din supermarketuri au fost mai mari decât majorarea de aproximativ două procente a TVA. Acest lucru reiese din cel mai recent raport al Banca Națională a României. Această evoluție a influențat și estimările privind inflația. Datele prognozate nu au mai coincis cu cele publicate ulterior de Institutul Național de Statistică.

Diferența arată că impactul real din piață a fost mai mare decât cel anticipat în prognoze. Eugen Rădulescu, consilier al guvernatorului BNR, Mugur Isărescu, spune că fenomenul se vede chiar și la cumpărăturile obișnuite.

„Am observat și eu empiric, să zic, la cumpărăturile pe care le fac. Am văzut că creșterile de prețuri de la raft au fost semnificativ mai sus”, a transmis acesta, informează sursa menționată.

A fost majorarea TVA doar un pretext pentru scumpiri

Majorarea TVA ar fi fost folosită de unii comercianți ca argument pentru creșteri de prețuri mai mari decât impactul real al taxei. Economistul Eugen Rădulescu spune că retailerii au profitat de context pentru a introduce în prețuri și alte costuri.

„Noi am avut în ultimii ani creșteri de venituri care nu au fost acoperite de creșteri de producție. N-am avut o creștere de producție anul trecut. Am avut 0,6. Acum doi ani am avut 0,8 creștere. N-am avut creștere de producție, dar am avut creșteri foarte, foarte substanțiale de salarii. Să știți că toate aceste creșteri de salarii se sparg la un moment dat și nu se sparg pur și simplu în creșteri de prețuri. În august anul trecut, comercianții au avut această, să zicem, scuză. Trebuia să crească TVA-ul și au rotunjit ei cum le plăcea lor mai bine. Dar acest lucru era, cum să spun eu, inevitabil”, a mai spus consilierul BNR.

Începând cu 1 august 2025, TVA a fost majorat de Guvern de la 19% la 21%. În același timp, a rămas în vigoare o cotă redusă de TVA de 11% pentru anumite produse și servicii. Printre acestea se numără cărțile, medicamentele, lemnul de foc, alimentele (cu unele excepții), apa pentru irigații și serviciile din sectorul HoReCa.

