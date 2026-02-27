Creșterea TVA din august 2025 trebuia să producă un impact controlat asupra prețurilor, însă datele recente arată că efectele au fost mai dure decât estimările inițiale. Un raport citat de Economedia indică faptul că scumpirile practicate de comercianți au depășit nivelul justificat strict de modificarea fiscală, influențând evoluția inflației.

Ce schimbări fiscale au intrat în vigoare și cum au fost resimțite în piață

Începând cu 1 august 2025, Guvernul Bolojan a majorat TVA-ul cu două puncte procentuale, ducând cota standard la 21%, față de 19% anterior. În paralel, cotele reduse au fost uniformizate la 11%, înlocuind nivelurile de 5% și 9% aplicate anterior.

Noua cotă redusă vizează un set limitat de produse și servicii esențiale, precum alimentele de bază, medicamentele, cărțile, energia termică în sezonul rece sau serviciile HoReCa. La momentul anunțului, economiștii anticipau o creștere medie a prețurilor de aproximativ 1,8%, considerată gestionabilă.

Ce spune BNR despre rata inflației

Analiza ulterioară a arătat însă că estimările inițiale nu au surprins amploarea fenomenului. Potrivit , scumpirile au fost mai extinse și mai rapide decât se anticipase în scenariile inițiale de prognoză.

„Subestimarea ratei anuale a inflației de bază la orizontul decembrie 2025 a fost determinată preponderent de evoluțiile din a doua parte a anului trecut. O contribuție substanțială a provenit, și în acest caz, din majorarea impozitelor indirecte în luna august 2025, al cărei impact asupra ratei CORE2 ajustat este evaluat la aproximativ 1,8 puncte procentuale”, se arată în raportul instituției.

Cum au reacționat comercianții la majorarea TVA

BNR subliniază că transferul fiscal nu a fost unul mecanic, limitat la nivelul noii cote, ci a fost amplificat de deciziile comercianților. În unele cazuri, prețurile au fost ajustate peste nivelul strict necesar pentru acoperirea -ului mai mare.

„Acest episod a generat scumpiri mai ample și mai generalizate decât cele corespunzătoare unei simple transferări integrale a creșterii cotei TVA în prețurile finale, reflectând inclusiv efecte de rotunjire în sus a prețurilor practicate de comercianți și o transmisie întârziată în cazul unor bunuri cu sezonalitate pronunțată a vânzărilor, precum articolele de îmbrăcăminte”, a explicat BNR, potrivit Libertatea.

Mecanismele care au amplificat scumpirile au fost integrate treptat în estimările BNR. Prognoza din august 2025 a surprins doar parțial aceste efecte, în timp ce evaluarea completă a venit abia în noiembrie 2025.

Creșterea mai accentuată a prețurilor a intensificat presiunile inflaționiste și a readus în discuție modul în care ajustările fiscale sunt reflectate în economia reală.