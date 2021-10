Mamă, tată și fiu, răpuși de COVID-19 în aceeași zi. Cei trei erau nevaccinați și ajunseseră la spital în stare foarte gravă / Managerul SJU Giurgiu: Marea majoritate a cazurilor vin în ultimul moment (VIDEO)

Doi părinți și fiul lor în vârstă de 36 de ani au murit de COVID-19 în aceeași zi, la Spitalul Județean de Urgență Giurgiu. Nefericitul incident s-a produs pe 13 octombrie, iar toate cele trei persoane veniseră la spital în stare foarte gravă și nu erau vaccinate.

Managerul SJU Giurgiu, precizări despre cazul familiei răpuse de COVID-19 în aceeași zi

„Au ajuns în stare foarte gravă. Părinții au fost internați pe secția COVID, au avut nevoie de oxigeno-terapie, li s-a administrat tratament amândurora, doar că nu au răspuns la tratament. Băiatul, în stare mult mai gravă, a fost internat pe secția ATI COVID, ulterior intubat, nu a răspuns efectiv la niciun tratament. Li s-a acordat toată atenția, tot ce am putut să facem”, a declarat Dragoș Chivu, managerul SJU Giurgiu, sâmbătă, pentru B1 TV.

Femeia avea 65 de ani, iar soțul ei 69. Singura cunoscută cu comorbidități era ea – obezitate de gradul III și diabet insulino-dependent.

Familia mai avea o fată, cadru medical, iar ea insistase pentru vaccinare, însă părinții și fratele ei au refuzat să se vaccineze.

Până în prezent s-au vaccinat împotriva COVID-19 doar 21% dintre giurgiuveni, județul fiind pe penultimul loc la nivel național. Managerul SJU Giurgiu spune că majoritatea persoanelor infectate cu SARS-CoV-2 vin la medic când este deja mult prea târziu.

„În jur de 90%-95% din prezentări sunt nevaccinați. Din păcate, vin cu afectare pulmonară foarte mare și nu am putut să îi ajutăm cu absolut nimic mai mult. Marea majoritate a cazurilor asta fac, se tratează singuri și vin în ultimul moment la spital, iar de data aceasta se pare că virusul este mult mai agresiv și nu îi ajută mai nimic. Depinde de fiecare cum răspunde la tratament”, a adăugat Dragoș Chivu.

Paturile sunt ocupate în proporție de 100%, spune el.

„Avem paturile ocupate 100%, plus staționari în UPU și vedem cum putem să rulăm paturile în așa fel încât să îi ajutăm pe toți. Din ce în ce mai mulți, personalul este același. Am dislocat personal din alte secții, am mai deschis o linie de gardă. E foarte greu, sunt niște condiții urâte de lucru. Vă dați seama că și personalul este obosit”, a mai afirmat Dragoș Chivu.

În România au fost raportate sâmbătă 15.239 de cazuri noi de infecție cu SARS-CoV-2, iar 340 dintre acestea au fost depistate în județul Giurgiu.