MApN anunță suspendarea activităților de zbor cu aeronavele MiG-21 LanceR / Un avion de acest tip fusese implicat și în catastrofa aviatică din martie, soldată cu moartea a opt militari români

Activitățile de zbor cu aeronavele MiG-21 LanceR din dotarea Forțelor Aeriene Române au fost suspendate, începând de vineri, 15 aprilie, la ordinul luat de șeful Statului Major al Apărării, generalul Daniel Petrescu, a anunțat Ministerul Apărării Naționale.

O aeronavă MiG-21 LanceR fusese implicată și în catastrofa aviatică de la începutul lunii martie, când un avion de acest tip și un elicopter IAR 330-Puma – care pornise în căutarea sa – s-au prăbușit, într-un incident soldat cu . Ca măsură de precauție, aparatele de zbor similare până la efectuarea cercetărilor și până la o eventuală reautorizare din partea Forțelor Aeriene Române.

„Prin ordin al șefului Statului Major al Apărării, general Daniel Petrescu, activitățile de zbor cu aeronavele MiG-21 LanceR din dotarea Forțelor Aeriene Române au fost suspendate, începând de vineri, 15 aprilie. Măsura a fost luată având în vedere incidența considerabilă a evenimentelor și accidentelor de aviație înregistrate pe timpul exploatării aeronavelor MiG-21 LanceR, soldate cu mai multe victime și aeronave avariate sau distruse, în scopul îmbunătățirii siguranței aeronautice și pentru prevenirea producerii evenimentelor și accidentelor de aviație prin reducerea riscurilor asociate defecțiunilor tehnice”, se arată în comunicatul transmis vineri de MApN.

Forțele Aeriene Române vor continua să execute Serviciul de luptă Poliție Aeriană cu aeronavele F-16, sprijinite de avioanele aliate care au fost dislocate în România.

„În perioada suspendării activităților de zbor cu aeronavele MiG-21 LanceR, Forțele Aeriene Române vor continua să execute Serviciul de luptă Poliţie Aeriană cu aeronavele F-16 din dotare, sprijinite de aeronavele aliate dislocate în România, în cadrul misiunii de Poliție Aeriană Întărită (enhanced Air Policing) sub comandă NATO. De asemenea, sistemele de apărare cu baza la sol din dotare vor executa misiunile de Poliţie Aeriană sub comandă națională, precum și în cadrul Sistemului NATO Integrat de Apărare Aeriană și Împotriva Rachetelor (NATO Integrated Air and Missile Defence System)”, a mai precizat MApN.

Potrivit instituției, vor fi accelerate demersurile pentru achiziționarea celor 32 de aeronave F-16 din Novergia.

„În același timp, au fost dispuse măsuri pentru accelerarea demersurilor în vederea achiziționării celor 32 de aeronave F-16 din Novegia, care vor constitui, în perioada următoare, încă două escadrile. Proiectul legii de aprobare a acestei achiziții a parcurs etapa de transparență legislativă și se află în circuitul de avizare, urmând a fi prezentat Parlamentului României în cel mai scurt timp. Resursa disponibilă a aeronavelor din cadrul celor trei escadrile de avioane multirol F-16, care vor fi operate de Forțele Aeriene, asigură operarea lor pentru o perioadă de minim 10 ani și vor constitui o capabilitate operațională aeriană de tranziție către aeronavele F-35, de generația a V-a”, a conchis MApN.