Obligație nouă pentru românii care călătoresc în UK. Începând cu 25 februarie 2026, românii care vizitează Regatul Unit pentru scopuri turistice sau șederi scurte vor fi obligați să obțină Autorizația Electronică de Călătorie (ETA). Anunțul a fost făcut de Ambasada României în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe .

Obligație nouă pentru românii care călătoresc în UK. Cum se poate obține ETA

Solicitarea se face exclusiv online, cu o taxă de 16 lire sterline. Cea mai rapidă metodă este prin aplicația oficială UK ETA, disponibilă atât pentru Android, cât și pentru iOS.

Cei care nu au smartphone pot completa cererea direct pe site-ul guvernamental britanic. Pentru a finaliza procesul, solicitanții trebuie să ofere datele personale și de contact, informațiile din pașaport, o fotografie recentă și să răspundă la câteva întrebări simple.

Autorizația este valabilă doi ani, însă dacă pașaportul expiră înainte de acest termen, va fi necesară obținerea unei noi ETA.

Cine nu este obligat să obțină ETA

Există mai multe excepții:

Cetățenii români care dețin și pașaport britanic sau irlandez

Persoanele cu statut settled sau pre-settled în UK prin EU Settlement Scheme

Cei care au deja viză de ședere, muncă sau studii

Diplomații acreditați în Regatul Unit

Aceste categorii nu vor fi nevoite să aplice pentru ETA.

Companiile de transport românești care operează pe teritoriul trebuie să se asigure că șoferii lor dețin ETA înainte de a intra în țară, pentru a evita sancțiuni sau blocaje la frontieră.

Măsura face parte dintr-o serie de reglementări implementate de autoritățile britanice după Brexit, menite să simplifice controlul frontierelor și să crească securitatea călătoriilor internaționale. ETA a fost introdusă deja pentru cetățenii din mai multe state și permite verificarea rapidă a călătorilor înainte de intrarea în țară. Pentru români, sistemul reprezintă o nouă etapă în adaptarea la noile reguli de călătorie din Regatul Unit.