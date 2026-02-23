B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Românii nu mai pot merge în Marea Britanie fără acest act, începând cu 25 februarie. Cât costă și cum se obține

Românii nu mai pot merge în Marea Britanie fără acest act, începând cu 25 februarie. Cât costă și cum se obține

Ana Maria
23 feb. 2026, 15:39
Românii nu mai pot merge în Marea Britanie fără acest act, începând cu 25 februarie. Cât costă și cum se obține
Sursa foto: Freepik / @jcstudio
Cuprins
  1. Obligație nouă pentru românii care călătoresc în UK. Cum se poate obține ETA
  2. Cine nu este obligat să obțină ETA

Obligație nouă pentru românii care călătoresc în UK. Începând cu 25 februarie 2026, românii care vizitează Regatul Unit pentru scopuri turistice sau șederi scurte vor fi obligați să obțină Autorizația Electronică de Călătorie (ETA). Anunțul a fost făcut de Ambasada României în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe Facebook.

Obligație nouă pentru românii care călătoresc în UK. Cum se poate obține ETA

Solicitarea se face exclusiv online, cu o taxă de 16 lire sterline. Cea mai rapidă metodă este prin aplicația oficială UK ETA, disponibilă atât pentru Android, cât și pentru iOS.

Cei care nu au smartphone pot completa cererea direct pe site-ul guvernamental britanic. Pentru a finaliza procesul, solicitanții trebuie să ofere datele personale și de contact, informațiile din pașaport, o fotografie recentă și să răspundă la câteva întrebări simple.

Autorizația este valabilă doi ani, însă dacă pașaportul expiră înainte de acest termen, va fi necesară obținerea unei noi ETA.

Cine nu este obligat să obțină ETA

Există mai multe excepții:

  • Cetățenii români care dețin și pașaport britanic sau irlandez

  • Persoanele cu statut settled sau pre-settled în UK prin EU Settlement Scheme

  • Cei care au deja viză de ședere, muncă sau studii

  • Diplomații acreditați în Regatul Unit

Aceste categorii nu vor fi nevoite să aplice pentru ETA.

Companiile de transport românești care operează pe teritoriul Regatul Unit trebuie să se asigure că șoferii lor dețin ETA înainte de a intra în țară, pentru a evita sancțiuni sau blocaje la frontieră.

Măsura face parte dintr-o serie de reglementări implementate de autoritățile britanice după Brexit, menite să simplifice controlul frontierelor și să crească securitatea călătoriilor internaționale. ETA a fost introdusă deja pentru cetățenii din mai multe state și permite verificarea rapidă a călătorilor înainte de intrarea în țară. Pentru români, sistemul reprezintă o nouă etapă în adaptarea la noile reguli de călătorie din Regatul Unit.

Tags:
Citește și...
Primar trimis în judecată pentru fraudă. Prejudiciul stabilit de procurori depășește 3,3 milioane de lei
Eveniment
Primar trimis în judecată pentru fraudă. Prejudiciul stabilit de procurori depășește 3,3 milioane de lei
Delapidare la Inspectoratul Școlar Constanța. Suma uriașă care a dispărut din contabilitatea instituției. DNA, chemat să intervină
Eveniment
Delapidare la Inspectoratul Școlar Constanța. Suma uriașă care a dispărut din contabilitatea instituției. DNA, chemat să intervină
Sindicaliștii din Educație vin în fața Palatului Cotroceni. Profesorii acuză că Nicușor Dan a uitat de ei
Eveniment
Sindicaliștii din Educație vin în fața Palatului Cotroceni. Profesorii acuză că Nicușor Dan a uitat de ei
Accesul turiștilor este interzis în aceste locuri spectaculoase din România. Zonele unde natura este lăsată complet neatinsă
Eveniment
Accesul turiștilor este interzis în aceste locuri spectaculoase din România. Zonele unde natura este lăsată complet neatinsă
Surse: Coaliția a renunțat la un proiect care a generat multe controverse în România. Despre ce este vorba
Politică
Surse: Coaliția a renunțat la un proiect care a generat multe controverse în România. Despre ce este vorba
Adriana Bahmuțeanu, vecină cu unul dintre saloanele-paravan pentru proxenetism: „Se știa foarte bine ce e acolo. Noi ajunsesem să fim amenințați că dacă mai facem plângeri, vom fi amendați”
Eveniment
Adriana Bahmuțeanu, vecină cu unul dintre saloanele-paravan pentru proxenetism: „Se știa foarte bine ce e acolo. Noi ajunsesem să fim amenințați că dacă mai facem plângeri, vom fi amendați”
Surse: Moment critic la Curtea de Apel. Horațiu Potra a leșinat în sala de judecată, în timpul procesului lui Călin Georgescu. Ce au decis judecătorii (VIDEO)
Eveniment
Surse: Moment critic la Curtea de Apel. Horațiu Potra a leșinat în sala de judecată, în timpul procesului lui Călin Georgescu. Ce au decis judecătorii (VIDEO)
Tragedie într-un bloc din Valencia. Un român este suspectat că și-a ucis vecinul
Eveniment
Tragedie într-un bloc din Valencia. Un român este suspectat că și-a ucis vecinul
Prima vacanță în străinătate cu copilul? Iată ce să nu treci cu vederea!
Eveniment
Prima vacanță în străinătate cu copilul? Iată ce să nu treci cu vederea!
O elevă din Timișoara a încercat să se sinucidă la școală. Motivul gestului disperat
Eveniment
O elevă din Timișoara a încercat să se sinucidă la școală. Motivul gestului disperat
Ultima oră
16:52 - Primar trimis în judecată pentru fraudă. Prejudiciul stabilit de procurori depășește 3,3 milioane de lei
16:32 - Delapidare la Inspectoratul Școlar Constanța. Suma uriașă care a dispărut din contabilitatea instituției. DNA, chemat să intervină
16:30 - Sindicaliștii din Educație vin în fața Palatului Cotroceni. Profesorii acuză că Nicușor Dan a uitat de ei
16:26 - Accesul turiștilor este interzis în aceste locuri spectaculoase din România. Zonele unde natura este lăsată complet neatinsă
16:02 - Surse: Coaliția a renunțat la un proiect care a generat multe controverse în România. Despre ce este vorba
15:54 - Băsescu, despre atitudinea PSD în coaliție: „Trebuie să ai mult tupeu…”
15:26 - Adriana Bahmuțeanu, vecină cu unul dintre saloanele-paravan pentru proxenetism: „Se știa foarte bine ce e acolo. Noi ajunsesem să fim amenințați că dacă mai facem plângeri, vom fi amendați”
15:10 - Surse: Moment critic la Curtea de Apel. Horațiu Potra a leșinat în sala de judecată, în timpul procesului lui Călin Georgescu. Ce au decis judecătorii (VIDEO)
15:02 - Partidele din coaliție au îngropat securea războiului. Coaliția de guvernare s-a înțeles pe tăierile din administrație și pe relansarea economică
14:55 - Tragedie într-un bloc din Valencia. Un român este suspectat că și-a ucis vecinul