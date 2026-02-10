B1 Inregistrari!
Limba română câștigă teren în universitățile britanice. Ce anunță Oana Țoiu despre planurile pentru școlile din Regatul Unit

Iulia Petcu
10 feb. 2026, 23:55
Cuprins
  1. Ce rol joacă mediul universitar britanic pentru comunitatea românească
  2. Cum este reflectată limba română în Regatul Unit
  3. Când a avut loc vizita oficială la Londra

Prezența academică românească în Regatul Unit continuă să se consolideze, atât prin cadre universitare, cât și prin numărul tot mai mare de studenți. Datele au fost prezentate de ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, în cadrul unei vizite oficiale la Londra.

Ce rol joacă mediul universitar britanic pentru comunitatea românească

Universitățile din Marea Britanie atrag un număr semnificativ de profesori și cercetători români, care contribuie activ la cercetare, predare și reprezentarea academică a României. Potrivit informațiilor prezentate, peste 2.000 de specialiști români profesează în aceste instituții, unde sunt formați mai mult de 6.000 de studenți români.

În timpul vizitei, Oana Țoiu a participat la o întâlnire la Trinity College, unde a discutat despre rolul lectoratului de limba română. „Am vizitat în această dimineaţă Lectoratul de limba română, un proiect de excelenţă academică susţinut de statul român încă din 2011, şi a fost o bucurie să discut cu Sir Robert Chote, preşedintele Colegiului Trinity, şi cu profesorii Martin Maiden şi Oana Uţă Bărbulescu despre modul în care identitatea noastră culturală e bine reprezentată într-una dintre cele mai prestigioase universităţi ale lumii.”

Cum este reflectată limba română în Regatul Unit

Ministrul a subliniat că importanța lectoratelor de la Londra și Cambridge este amplificată de realitatea lingvistică actuală. „Importanţa acestui lectorat, ca de altfel şi cel de la Universitatea Cambridge, derivă din faptul că limba română este astăzi a doua cea mai vorbită limbă străină în Regatul Unit”.

Autoritățile române analizează extinderea predării limbii române și în sistemul preuniversitar britanic, pentru a sprijini păstrarea identității culturale. „Eforturile noastre nu se opresc la nivel universitar, discutăm deja ca limba română să devină materie de examen GCSE în şcolile britanice şi extindem cursul de Limbă, Cultură şi Civilizaţie Românească, astfel încât copiii români născuţi aici să-şi poată păstra rădăcinile cu uşurinţă”.

Când a avut loc vizita oficială la Londra

Vizita de lucru a ministrului Afacerilor Externe s-a desfășurat în perioada 9–10 februarie și a inclus discuții academice și politice. În cadrul întâlnirilor, Oana Țoiu a vorbit și despre rolul strategic al României pe Flancul estic, relatează Digi24.

