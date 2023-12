Marian Ceaușescu, despre gestul revoltător făcut de Mihai Pascu după audierile de la DIICOT: „A avut intenția să treacă prin noi” / „M-a lovit cu ghidonul în piept” (VIDEO)

Protestatarul Marian Ceaușescu a declarat în emisiunea „Bună, România”, cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, că Mihai Pascu a avut intenția să intre cu scuterul în cei prezenți în fața sediului DIICOT după audieri. Marian Ceaușescu spune că a fost lovit cu ghidonul în piept și că era să să îl agațe de oglindă:

Marian Ceaușescu, despre gestul revoltător făcut de Mihai Pascu

„Eram acolo și eram în fața lui și l-am întrebat dacă se simte vinovat pentru că a distrus viața familiei sale și pe a celorlalți din accident. Pascu având un scuter electric nu îl auzi. El a accelerat și a plecat odată de pe loc. Brusc m-a lovit cu ghidonul în piept și era să mă agațe de oglindă. Când a trecut de mine i-am dat cu mâna pe cască”.

Pentru că a fost considerat un gest intenționat, în acest caz s-a sesizat din oficiu Secția 10 de Poliție:

„S-a autosesizat Secția 10 pentru că a fost intenționat. Nu s-a sesizat Poliția Rutieră. Aici există două chestii: autosesizare pentru lovituri și alte violențe pe care o poate face doar Secția de sector, cealaltă circulație pentru că a lovit pe trotuar. Dacă chemam salvarea atunci erau obligați să vină. Dacă nu am traume, dacă nu am semne nu am putu să chem. M-am ferit. Intenția a avut-o ca să intre, să treacă prin noi. Am înțeles că această Secție 10 deja face un dosar de urmărire penală pentru loviri și alte violențe. Există plângeri, au venit deja vreo trei ofițeri, am dat filmarea, am dat o declarație scrisă. Am zis că nu mă constitui parte civilă că nu am nevoie de banii lui”, a spus Marian Ceaușescu.

Mihai Pascu, tatăl tânărului drogat care a provocat accidentul mortal din 2 Mai, cu scuterul în jurnaliștii adunați pe trotuar în fața sediului DIICOT, la finalul audierilor.

Momentul în care Mihai Pascu intră în jurnaliști cu motocicleta

Mihai Pascu pe scuter și a demarat în trombă, chiar dacă se afla pe trotuar. Acesta a intrat în jurnaliștii care îi adresau întrebări despre cazul în care este implicat fiul său.

Potrivit B1 TV, mai multe persoane au fost rănite în urma gestului revoltător făcut de Mihai Pascu. Printre aceștia se află și protestatarul Marian Ceaușescu care ar fi fost lovit la genunchi. Mihai Pascu și-a continuat nestingherit deplasarea prin București.

Mihai Pascu la sediul DIICOT, la scurt timp după ce soția lui a fost adusă însoțită de mascați. Aceasta este suspectată că a încercat să șantajeze martorii din dosar, astfel încât să dea declarații în favoarea lui Vlad Pascu. La perchezițiile de dimineață, procurorii au ridicat mai multe documente de la domiciliul ei.

La audieri, Mihai Pascu a fost surprins în timp ce râdea, relaxat, în ciuda situației în care se află fiul său și soția sa.