Marian Godină a cerut scuze pentru limbajul folosit în criticile aduse jurnaliștilor de la Recorder

Polițistul Marian Godină a cerut scuze pentru tonul dur pe care l-a folosit când i-a criticat pe jurnaliștii de la Recorder pentru investigația legată de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Bihor și . Însă, pe fond, Godină insistă în continuare că el are dreptate, iar jurnaliștii n-au făcut o treabă foarte bună cu această investigație. Schimbul de argumente dintre Godină și Recorder a fost principalul subiect de dezbatere în online în ultimele zile.

Godină a cerut scuze pentru limbajul folosit în criticile aduse Recorder

„Îmi cer scuze și acum pentru întreaga abordare pe care am avut-o în legătură cu cazul de la Bihor. Am avut prilejul să pot contraataca sobru și cu argumente, dar am făcut-o grosolan și folosind niște adjective care nu își aveau locul atât la adresa celor de la Recorder cât și la adresa celor care m-au înjurat prin comentarii. Probabil că modul agresiv în care am pus eu problema mi-a întors agresivitate înzecită”, a scris polițistul Marian Godină, pe Facebook.

Referitor la conținutul anchetei jurnalistice, însă, polițistul continuă să susțină că el are dreptate, iar jurnaliștii au greșit în modul în care au gestionat acest caz: „În legătură cu fondul, cred în continuare cu tărie că reportajul Recorder nu prezintă realitatea, dar dacă mă înșel sau nu ne vor demonstra timpul și soluțiile date de instituțiile competente la un moment dat, atunci când nu voi ezita să îmi cer scuze din nou, dacă va fi cazul”.

Cum s-a derulat schimbul de argumente Godină – Recorder pe tema investigației „Instituții pentru cei puternici. Cazul polițistului Filimon”

Amintim că, duminică dimineață, Marian Godină a publicat o amplă reacție la , susținând că aceasta a fost făcută de dragul vizualizărilor, că nu s-a bazat pe suficiente documentare, că reflectă strict poziția și acuzațiile polițistului Paul Filimon și că „omite” anumite informații relevante doar pentru că acestea nu convin ipotezei de lucru.

Deși Godină îi acuză pe jurnaliști că au prezentat doar varianta uneia dintre părțile implicate, anume agentul Filimon, Godină însuși face același lucru și relatează doar versiunea afaceristului Marius Dronca asupra celor întâmplate. Spre deosebire de jurnaliștii de la Recorder, Marian Godină nu a prezentat documente sau înregistrări. De asemenea, în vreme ce jurnaliștii au contactat celelalte părți în conflict, care n-au fost prea deschise dialogului după cum se vede în reportaj, polițistul nu a reflectat decât poziția afaceristului.

Ulterior, jurnaliștii Mihai Voinea și Cristian Delcea de la Recorder, cei care au făcut investigația de presă, lui Marian Godină, iar gazetarul Cristian Tudor Popescu l-a criticat, de asemenea, pe polițist pentru reacția acestuia. Într-un comentariu la postarea lui Cristian Tudor Popescu, Marian Godină a recunoscut că s-a pripit și că a folosit un limbaj agresiv.

De asemenea, jurnalistul Alex Nedea, coleg la Recorder cu Voinea și Delcea, a publicat pe site-ul său despre selecția informației, cum se face jurnalism și care sunt diferențele între un jurnalist și un influencer.