Marius Budăi, despre plata pensiilor în ianuarie: Se fac toate eforturile astfel încât niciun senior al acestei țări să nu aibă vreo întârziere / Nu există nicio problemă pentru cei care primesc pensia pe card (VIDEO)

Ministrul Muncii, Marius Budăi, promite că se vor face toate eforturile pentru ca pensiile să fie plătite la timp în luna ianuarie, context în care a ținut să le mulțumească de pe acum lucrătorilor poștali din toată țara. „Nu există problemă pentru aceia dintre seniorii țării care iau pensia pe card, în cont bancar”, a mai precizat oficialul social-democrat, marți, pe B1 TV, la News Pass cu Laura Chiriac.

Marius Budăi, pe B1 TV, despre plata pensiilor în luna ianuarie

„Hadeți să nu îi învinuim pe colegii de la Poșta Română. Eu vreau să încep prin a le mulțumi pentru disponibilitatea la efort. Suntem la sfârșit de an bugetar și la început de an bugetar. Sunt anumite proceduri de tehnică bugetară, nu o să intru foarte mult pe tehnic pentru că nu asta îi interesează pe seniorii acestei țări. La început de an avem deschideri de conturi, viramente, sunt anumite proceduri și se va începe plata pe 6 ianuarie. Poșta Română și-a luat o marjă de eroare, însă astăzi am avut o discuție extrem de clară cu domnul director general adjunct al Poștei Române”, a declarat ministrul Muncii.

El susține că această problemă există „anual în luna ianuarie de când s-a mutat calendarul plății pensiilor în perioada 1-15 decembrie”.

„Nu există problemă pentru aceia dintre seniorii țării care iau pensia pe card, în cont bancar, acolo nu există niciun fel de discuție. (…) Există problema doar acolo unde se duc pensiile prin lucrătorul poștal, însă am beneficiat de toată înțelegerea lucrătorilor de acolo. Le mulțumesc public tuturor lucrătorilor poștali din țară. Mâine (miercuri, 29 decembrie 2021), directorul general adjunct a convocat o ședință cu toți directorii din fiecare județ, vor pune la punct un plan bine stabilit, se vor face toate eforturile astfel încât niciun senior al acestei țări să nu aibă vreo întârziere”, a adăugat Marius Budăi.

Social-democratul spune că lucrurile se vor desfășura „într-un ritm mai alert” decât de obicei.

„Vom intra într-un calendar începând cu data de 6 ianuarie. Este sfârșit de an bugetar, început de an bugetar, facem toate eforturile, lucrurile vor fi parcurse într-un ritm mai alert ca de obicei, într-o perioadă mai comprimată, mai scurtă, dar lucrurile se vor întâmpla și le mulțumesc de pe acum tuturor lucrătorilor poștali din toată țara pentru efortul pe care îl vor face în luna ianuarie astfel încât fiecare părinte și bunic al nostru să nu sufere”, a mai spus Marius Budăi.