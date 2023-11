Măsurile Guvernului Ciolacu paralizează transportul: Sindicaliștii TAROM amenință cu greva, la CFR e deja anunțată grevă pentru 27 noiembrie, iar angajații de la metrou pichetează sediul Guvernului (VIDEO)

Sindicaliștii TAROM avertizează că vor să intre în grevă, la CFR greva este anunțată deja pentru 27 noiembrie, iar reprezentanții angajaților de la metrou pichetează și ei Guvernul chiar joi. Cu toții sunt nemulțumii de măsurile din ultima perioadă ale Guvernului Ciolacu.

Posibilă grevă la TAROM

Sindicaliștii TAROM că vor să intre în grevă, informează B1 TV. Aceștia au transmis că, începând cu 1 decembrie, niciun avion al operatorului aerian nu va fi ridicat de la sol dacă nu va fi exceptată compania de la prevederile privind măsurile fiscal-bugetare.

Sindicatul Unit TAROM a depus un Memorandum la Guvern şi la Ministerul Transporturilor, condus de Sorin Grindeanu (PSD), în acest sens. Sindicaliștii spun că deși au fost exceptate de la măsurile de austeritate CFR Călători, CFR Marfă şi Metrorex, compania TAROM a fost uitată.

„În contextul actual, acea propunere 269 din acest an îi afectează direct pe piloți, personalul navigant – venituri scăzute cu aproximativ 40%. Practic, sindicaliștii mi-au punctat că dacă îi va afecta premierul Ciolacu pune cruce companiei TAROM și automat faliment operatorul aerian”, a susținut Ștefan Etveș, realizatorul emisiunii „Drumurile Noastre” difuzată pe B1 TV.

Grevă la CFR pe 27 noiembrie

Iar la CFR pe 27 noiembrie, adică luni va fi asigurată doar o treime din activitatea normală. Acțiunea este organizată de Federația Feroviară Mișcare Comercial, cea care a pus la punct și din 15 septembrie, care a dus la oprirea a sute de trenuri.

„Desi, bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2023 a fost aprobat, negocierile colective in vederea incheierii contractului colectiv de muncă sunt blocate de politicile economice si sociale adoptate de Guvern. Concret, aceste politici nu numai ca impiedică stabilirea in cadrul negocierilor colective a unei salarizari in concordantă cu complexitatea si volumul muncii precum si importanta si competenta in actul decizional, dar incalcă si dispozitiile contractelor colective si individuale de muncă in vigoare incheiate intre parti, o serie de drepturi salariale fiind diminuate sau suprimate la plată. Fată de aceasta situatie de fapt, am avertizat incă din finalul lunii octombrie 2023 asupra amplificarii riscului degradării relatiilor sociale cu influientă directă asupra stabilitătii activitătii companiei si anularea eforturilor din ultimile două luni privind asigurarea unui climat de pace socială”, a transmis Federația.

Sindicaliștii de la metrou pichetează sediul Guvernului

Între timp, sindicaliştii de la metrou chiar azi, de la ora 14.30. Și ei sunt nemulțumiți de măsurile fiscal-bugetare adoptate de Guvernul PSD-PNL, dar și de legea pensiilor pregătită de aceleași două partide.

„A apărut această Lege a austerităţii 296, care prin capitolul III, secţiunea a 2-a, prin cinci articole, cam blochează activitatea la Metrorex. Şi, colac peste pupăză, a apărut o Lege a pensiilor care pe cei din grupa de condiţii speciale de muncă îi afectează foarte grav”, a declarat Marian Artimon, preşedintele Unității Sindicatul Liber din Metrou.