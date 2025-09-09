Medic: „Coloana vertebrală este extraordinară, însă...”. Ce trebuie să faci pentru a evita durerile de spate

Te confrunți cu de constant? Un medic a explicat ce ar trebui să faci pentru a evita această situație.

Truc împotriva sedentarismului

Doctorul Colin Natalia, un chirurg renumit specializat în operații efectuate pe coloana vertebrală, a explicat cum putem evita durerile de spate. Printre cele mai des întâlnite cauze: stilul de viață sedentar.

„Coloana vertebrală este extraordinară, însă nu a fost concepută pentru o viață sedentară”, spune dr. Colin Natalia potrivit msn.com, citat de .

„Este concepută pentru mișcare (n.r. – coloana vertebrală). Nu contează cât de ergonomic este scaunul de la birou, sau la ce înălțime este ecranul calculatorului”, mai spune medicul.

Mișcarea este crucială atât pentru coloana vertebrală, cât și pentru mușchi. De aceea, este important să nu stăm ore în șir pe scaun, fără să ne mișcăm corpul.

De asemenea, chiar și când avem dureri de spate, medicul explică că este important să fim activi și să ne mișcăm.

Dr. Colin are și un mic truc pentru a nu sta cu orele pe scaun. Medicul a spus că are setată o alarmă care îl anunță în fiecare oră să se ridice și să facă mișcare.