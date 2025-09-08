B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Tânăr din Alba, reținut după ce și-a bătut iubita. Motivul halucinant din spatele agresiunii

Tânăr din Alba, reținut după ce și-a bătut iubita. Motivul halucinant din spatele agresiunii

B1.ro
08 sept. 2025, 21:47
Tânăr din Alba, reținut după ce și-a bătut iubita. Motivul halucinant din spatele agresiunii
Foto simbol: Pixabay

Un tânăr de 27 de ani va petrece 24 de ore după gratii, asta după ce și-a agresat iubita. Odată cu acest incident dramatic, România marchează un nou caz de violență în cuplu, de data asta, în județul Alba

 

 Cuprins: 

  1. Ce l-a determinat pe tânăr să devină violent cu iubita lui
  2. Cine a anunțat autoritățile despre agresiune

Ce l-a determinat pe tânăr să devină violent cu iubita lui

Gelozia a adus un tânăr de 27 de ani, din județul Alba, în stadiul în care să-și agreseze iubita. Totul s-a întâmplat în weekend, când, veniți de la o nuntă la care au fost invitați, individul i-a reproșat iubitei lui că a vorbit prea mult cu un bărbat.

Tânărul și-ar fi exprimat nemulțumirea referitoare la interacțiunea dintre iubita lui și un alt invitat de mai multe ori, chiar și în timpul petrecerii. Însă, când cei doi parteneri au ajuns acasă, bărbatul, care și consumase alcool, și-a pierdut cumpătul și și-a agresat iubita, în vârstă de 28 de ani, potrivit Știrile ProTV.

Cine a anunțat autoritățile despre agresiune

Inițial, speriată pentru siguranța ei, fata și-a anunțat o prietenă că a fost bătută. Aceasta din urmă a fost cea care a sunat la 112 și a cerut ajutorul autorităților.

Tânărul, acuzat de violență în familie, a fost reținut de polițiști timp de 24 de ore, iar pe numele său a fost emis un ordin de protecție provizoriu, pentru o perioadă de 5 zile.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Cum dai jos kilogramele acumulate în vacanță. Carmen Brumă vine cu o serie de sfaturi. „Dacă le lași, rămân”
Eveniment
Cum dai jos kilogramele acumulate în vacanță. Carmen Brumă vine cu o serie de sfaturi. „Dacă le lași, rămân”
Incendiu la locomotiva unui tren de călători, pe ruta Suceava-Botoșani. Care este cauza probabilă a izbucnirii focului
Eveniment
Incendiu la locomotiva unui tren de călători, pe ruta Suceava-Botoșani. Care este cauza probabilă a izbucnirii focului
Primarul Mihai Chirica, eclipsat de un cățel la ceremonia de deschidere a noului an școlar (VIDEO)
Eveniment
Primarul Mihai Chirica, eclipsat de un cățel la ceremonia de deschidere a noului an școlar (VIDEO)
Donald Trump amenință Rusia, după ce Moscova a lansat cel mai mare atac aerian împotriva Ucrainei
Eveniment
Donald Trump amenință Rusia, după ce Moscova a lansat cel mai mare atac aerian împotriva Ucrainei
Ministrul Muncii, despre fraudele majore pe gradele de handicap pe care le-a identificat: “Media este de peste 25%. Am avut și situații cu ștampile falsificate prost, greșindu-se cuvântul psihiatru. Era scris SPIHIATRU” (VIDEO)
Eveniment
Ministrul Muncii, despre fraudele majore pe gradele de handicap pe care le-a identificat: “Media este de peste 25%. Am avut și situații cu ștampile falsificate prost, greșindu-se cuvântul psihiatru. Era scris SPIHIATRU” (VIDEO)
Cum pierd șoferii bani din cauza unei erori la pompă, atunci când alimentează
Eveniment
Cum pierd șoferii bani din cauza unei erori la pompă, atunci când alimentează
Reacția ministrului Apărării, după ce a fost prins un spion în România: „Rusia se joacă în zona noastră geografică. Putin va încerca să își întărească influența prin tot felul de mijloace”
Eveniment
Reacția ministrului Apărării, după ce a fost prins un spion în România: „Rusia se joacă în zona noastră geografică. Putin va încerca să își întărească influența prin tot felul de mijloace”
Alimentele banale care nu ar trebui date niciodată câinilor. Unele pot fi chiar letale patrupezilor
Eveniment
Alimentele banale care nu ar trebui date niciodată câinilor. Unele pot fi chiar letale patrupezilor
Când ajunge în România primul tren electric produs în Polonia. Pe ce rute va circula
Eveniment
Când ajunge în România primul tren electric produs în Polonia. Pe ce rute va circula
O nouă meserie își face loc pe piața muncii din România. Doritorii se pot specializa prin cursuri acreditate
Eveniment
O nouă meserie își face loc pe piața muncii din România. Doritorii se pot specializa prin cursuri acreditate
Ultima oră
23:55 - Cum dai jos kilogramele acumulate în vacanță. Carmen Brumă vine cu o serie de sfaturi. „Dacă le lași, rămân”
23:39 - MAE a emis o avertizare de călătorie în Franța, după ce a fost anunțată o grevă generală
23:33 - Incendiu la locomotiva unui tren de călători, pe ruta Suceava-Botoșani. Care este cauza probabilă a izbucnirii focului
23:13 - Primarul Mihai Chirica, eclipsat de un cățel la ceremonia de deschidere a noului an școlar (VIDEO)
22:59 - Documente privind Rețeaua Soroș în România / Jurnalistul Bogdan Tiberiu Iacob: “Aproape toate numele importante ale ultimilor 35 de ani”
22:42 - Oanei Roman nu i-a venit să creadă cât a ajuns să coste o sticlă de suc, la o terasă din România. „A luat-o lumea razna”
22:28 - Dmitri Medvedev acuză o ţară NATO că vrea să atace Rusia: „Pregăteşte un cap de pod pentru un atac”
22:15 - Donald Trump amenință Rusia, după ce Moscova a lansat cel mai mare atac aerian împotriva Ucrainei
22:12 - Ministrul Muncii, despre fraudele majore pe gradele de handicap pe care le-a identificat: “Media este de peste 25%. Am avut și situații cu ștampile falsificate prost, greșindu-se cuvântul psihiatru. Era scris SPIHIATRU” (VIDEO)
21:54 - Cum pierd șoferii bani din cauza unei erori la pompă, atunci când alimentează