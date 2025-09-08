Un tânăr de 27 de ani va petrece 24 de ore după gratii, asta după ce și-a agresat iubita. Odată cu acest incident dramatic, România marchează un nou caz de violență în cuplu, de data asta, în județul Alba

Cuprins:

Ce l-a determinat pe tânăr să devină violent cu iubita lui Cine a anunțat autoritățile despre agresiune

Ce l-a determinat pe tânăr să devină violent cu iubita lui

Gelozia a adus un tânăr de 27 de ani, din județul Alba, în stadiul în care să-și agreseze . Totul s-a întâmplat în weekend, când, veniți de la o nuntă la care au fost invitați, individul i-a reproșat iubitei lui că a vorbit prea mult cu un bărbat.

Tânărul și-ar fi exprimat nemulțumirea referitoare la interacțiunea dintre iubita lui și un alt invitat de mai multe ori, chiar și în timpul petrecerii. Însă, când cei doi parteneri au ajuns acasă, bărbatul, care și consumase alcool, și-a pierdut cumpătul și și-a agresat iubita, în vârstă de 28 de ani, potrivit .

Cine a anunțat autoritățile despre agresiune

Inițial, speriată pentru siguranța ei, fata și-a anunțat o prietenă că a fost bătută. Aceasta din urmă a fost cea care a sunat la 112 și a cerut ajutorul autorităților.

Tânărul, acuzat de violență în familie, a fost reținut de polițiști timp de 24 de ore, iar pe numele său a fost emis un provizoriu, pentru o perioadă de 5 zile.