B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Știri Locale » Durere fără margini! Un bărbat a murit, după ce a căzut în gol de la 5 metri înălțime. Ce au declarat autoritățile

Durere fără margini! Un bărbat a murit, după ce a căzut în gol de la 5 metri înălțime. Ce au declarat autoritățile

Elena Boruz
05 sept. 2025, 10:08
Durere fără margini! Un bărbat a murit, după ce a căzut în gol de la 5 metri înălțime. Ce au declarat autoritățile
Sursa foto: Shutterstock

Durere fără margini! Un bărbat, în vârstă de 47 de ani, s-a stins din viață, după ce a căzut în gol de la aproximativ 5 metri înălțime. Acesta se afla în timpul serviciului, atunci când s-a întâmplat tragedia.

Incidentul s-a petrecut joi, după amiază, în Târgu-Neamț. Bărbatul era angajat al unei firme de telecomunicații și, din păcate, și-a găsit sfârșitul când se aștepta mai puțin. Deși la fața locului s-a deplasat un echipaj medical, acesta nu a putut decât să constate decesul.

Ce au transmis autoritățile

Potrivit informațiilor, oamenii legii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și neluarea sau nerespectarea măsurilor de securitate în muncă, în urma cercetărilor efectuate.

„La data de 4 septembrie ac, în jurul orei 15:16, polițiștii din cadrul Poliției orașului Târgu-Neamț au fost sesizați prin apel 112, cu privire la faptul că, un bărbat, în vârstă de 47 de ani, din Alexandru cel Bun, angajat al societății comerciale de telecomunicații, ar fi aproximativ 5 metri de metri.

La fața locului a intervenit un echipaj medical, care a declarat decesul bărbatului”, a precizat IPJ Neamț, conform dbonline.ro.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
(VIDEO) Apelul disperat al unei tinere hărțuite: „Domnule Predoiu, am mers la poliție și autoritățile m-au scos la țigară ca să vedem «care-i treaba»!” / „Mă așteaptă nopțile în fața blocului, se ascunde după mașini și îmi sare în față”
Eveniment
(VIDEO) Apelul disperat al unei tinere hărțuite: „Domnule Predoiu, am mers la poliție și autoritățile m-au scos la țigară ca să vedem «care-i treaba»!” / „Mă așteaptă nopțile în fața blocului, se ascunde după mașini și îmi sare în față”
Tânăr de 27 de ani, bătut crunt de prieteni: „Nu poate să mănânce, tot ceea ce mănâncă este pisat”
Eveniment
Tânăr de 27 de ani, bătut crunt de prieteni: „Nu poate să mănânce, tot ceea ce mănâncă este pisat”
Patronul unei firme, băgat în spital de doi angajați neplătiți. Ce a transmis poliția
Eveniment
Patronul unei firme, băgat în spital de doi angajați neplătiți. Ce a transmis poliția
Rompetrol sprijină proiectul „CritikThink” al Asociației EduCOD, pentru a aduce gândirea critică mai aproape de profesori și elevi
Eveniment
Rompetrol sprijină proiectul „CritikThink” al Asociației EduCOD, pentru a aduce gândirea critică mai aproape de profesori și elevi
Sindicatele din educație, apel către directorii și inspectorii școlari: „Nu-i amenințați pe cei care luni vor dori să participe la mitingul și marșul organizat de federațiile sindicale” / „Lupta federațiilor sindicale nu este o luptă împotriva directorilor sau a inspectorilor. Dimpotrivă”
Eveniment
Sindicatele din educație, apel către directorii și inspectorii școlari: „Nu-i amenințați pe cei care luni vor dori să participe la mitingul și marșul organizat de federațiile sindicale” / „Lupta federațiilor sindicale nu este o luptă împotriva directorilor sau a inspectorilor. Dimpotrivă”
1,5 milioane de români nu vor mai primi gratuit cartea electronică de identitate. Ministerul de Interne a explicat ce s-a întâmplat
Eveniment
1,5 milioane de români nu vor mai primi gratuit cartea electronică de identitate. Ministerul de Interne a explicat ce s-a întâmplat
Un fost soldat american ar fi răpit un copil de 6 ani și l-ar fi dus în Italia
Eveniment
Un fost soldat american ar fi răpit un copil de 6 ani și l-ar fi dus în Italia
Soțul Teodorei Marcu, la trei luni de la moartea acesteia: „Încerc să fiu puternic pentru fată”
Eveniment
Soțul Teodorei Marcu, la trei luni de la moartea acesteia: „Încerc să fiu puternic pentru fată”
Toate pensiile vor fi plătite pe card? Anunțul făcut de ministrul Muncii
Eveniment
Toate pensiile vor fi plătite pe card? Anunțul făcut de ministrul Muncii
Un medic dezvăluie care sunt alimentele ce pot reduce riscul de cancer de colon
Eveniment
Un medic dezvăluie care sunt alimentele ce pot reduce riscul de cancer de colon
Ultima oră
12:44 - Cătălin Botezatu, marele susținător al Biancăi Drăgușanu: „Cine spune că nu și-ar dori-o e ipocrit!”. Ce a mai declarat creatorul de modă
12:43 - MAE: România trebuie să ceară explicit statelor UE predarea fugarilor, altfel aceștia pot rămâne acolo
12:33 - Ozana Barabancea, despre dieta cu care a slăbit 24 de kilograme: „Stomacul nu e coș de gunoi!”
12:16 - Femeie, acuzată de crimă după ce și-a lăsat copilul să moară într-o mașină la peste 35°C
12:15 - (VIDEO) Apelul disperat al unei tinere hărțuite: „Domnule Predoiu, am mers la poliție și autoritățile m-au scos la țigară ca să vedem «care-i treaba»!” / „Mă așteaptă nopțile în fața blocului, se ascunde după mașini și îmi sare în față”
12:14 - Un avocat pe nume Mark Zuckerberg a dat în judecată Facebook. Este acuzat că „se dă drept o celebritate”
11:40 - Tânăr de 27 de ani, bătut crunt de prieteni: „Nu poate să mănânce, tot ceea ce mănâncă este pisat”
11:38 - Patronul unei firme, băgat în spital de doi angajați neplătiți. Ce a transmis poliția
11:10 - Rompetrol sprijină proiectul „CritikThink” al Asociației EduCOD, pentru a aduce gândirea critică mai aproape de profesori și elevi
11:06 - Sindicatele din educație, apel către directorii și inspectorii școlari: „Nu-i amenințați pe cei care luni vor dori să participe la mitingul și marșul organizat de federațiile sindicale” / „Lupta federațiilor sindicale nu este o luptă împotriva directorilor sau a inspectorilor. Dimpotrivă”