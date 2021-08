Medicii care refuză vaccinarea anti-COVID nu vor mai fi obligați să se testeze pe banii lor. Ministerul Sănătății renunță la Ordin și pregătește un proiect de lege

Cadrele medicale care refuză să se vaccineze anti-COVID-19 nu vor mai fi obligate să se testeze pe banii lor. Ministerul Sănătății renunță la adoptarea Ordinului de ministru despre care Ioana Mihăilă spunea încă de acum o lună și jumătate că era deja finalizat. Ministerul lucrează acum la un proiect de lege pe care îl va depune în Parlament, după ce s-a luat această decizie în coaliție, informează HotNews.

„Testarea personalului medical reprezintă un subiect intens dezbătut în spațiul public. Forma prin care ar urma să se reglementeze această măsură a fost supusă mai multor discuții în cadrul Ministerului Sănătății, respectiv în coaliție, concluzionându-se că, în acest caz, este oportună discutarea și reglementarea prin adoptare în Parlamentul României. În acest sens, Ministerul Sănătății elaborează, în prezent, propunerea de proiect de lege”, a transmis Ministerul Sănătății, pentru HotNews.

La mijlocul lunii iulie, ministrul Ioana Mihăilă afirma: „Vom veni cu o propunere, cel mai probabil, prin care personalul medical şi medico-sanitar nevaccinat să se testeze periodic tocmai pentru a asigura securitatea pacienţilor cu care vin în contact. Dar acest lucru se va întâmpla doar dacă se depăşesc anumite incidenţe ale infecţiei cu COVID. (…) În principiu costurile ar trebui să fie responsabilitatea persoanei care e nevaccinată”.

Mihăilă declarase încă de la finele lunii iunie că Ordinul în acest sens a fost finalizat și că urmează să fie publicat în transparență.

Reprezentanții pacienților susțin că medicii nevaccinați trebuie să se testeze pe banii lor

Măsura privind testarea pe banii lor a cadrelor medicale care refuză vaccinarea a fost puternic susținută de asociațiile de pacienți. Acestea se temeau încă de acum câteva săptămâni că măsura ar putea fi abandonată, la presiunea sindicatelor din sănătate.

„Atâta timp cât mie, ca pacient, mi se cere să mă testez sau să mă vaccinez pentru a fi internat într-un spital, eu cred că pot să am aceleași pretenții și din partea personalului medical. Este dovadă de respect și este dovada că pun siguranța celui de lângă mine mai presus de siguranța mea. Iar aici cred că noi am pierdut acești 7 ani de acasă. Cu părere de rău o spun, dar am pierdut aceste lucruri”, declara, pe 27 iulie, Radu Gănescu, președintele Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice (COPAC), pentru HotNews.