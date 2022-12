Medicii români se tem de o triplă epidemie fără precedent: peste 100.000 de persoane s-au îmbolnăvit în decurs de șapte zile

Medicii din România se tem de o triplă epidemie fără precedent, în condițiile în care, în doar o săptămână, s-au îmbolnăvit peste 100.000 de români.

Specialiștii vorbesc despre cel mai agresiv val de viroze în rândul copiilor din ultimul deceniu, secțiile de terapie intensivă din spitale fiind deja pline.

Numărul bolnavilor se dublează de la o zi la alta

Medicii menționează faptul că deoarece s-au modificat într-un mod în care să reziste în competiție cu COVID 19.

Specialiștii se tem de o triplă epidemie, cu care se confruntă deja multe țări occidentale.

„Peste 65% sunt viroze, cele mai multe sub cinci ani, sunt pneumonii interstițiale, sub doi ani avem foarte multe bronşiolite, avem din păcate şi gripă, şi COVID. Am depășit demult aproape 50 de consultații pe ziua de astăzi și încă sunt 10 oameni la momentul acesta în mașina. Programările în acest moment sunt până la sfârșitul lunii decembrie”, susține Valeria Herdea, medic de familie și pediatru, potrivit .

Și camerele de gardă sunt pline. Pacienții vin continuu, fie zi, fie noapte. Iar secțiile de terapie intensivă pentru copii au rămas fără locuri. Medicii spun că triajul se face ca pe front. Doar cei în stare foarte gravă prind un loc liber.

„Sunt foarte multe cazuri pe boli respiratorii, adică aproximativ 80-90% dintre cazurile care se prezintă pe parcursul unei zile. Mulți pacienți ajung să stea în zona de primiri urgențe, mai multe ore în așteptare de a se elibera câte un pat”, explică și Carmen Zapucioiu, pediatru la Grigore Alexandrescu.

Specialiștii spun că ar putea apărea în România o triplă epidemie

„Nu neapărat că e o tripandemie, dar , pentru că vei avea în același timp cazuri de gripă, şi ele vor crește în viitorul apropiat, viroze și infecțiile cu COVID”, spune Adrian Marinescu.

Tratamentul diferă însă în funcție de afecțiune.

„Este clar ca atunci când ai gripă este debutul simplu, cu dureri musculare și articulare care te pun la pat, te fac să te simți că ești bătut. Poți să ai și o viroză care să fie cu manifestări similare. Legat de infecția cu SARS-CoV-2, dacă ar fi să deosebim de o viroză, e foarte greu, pentru că sunt în general forme ușoare la varianta Omicron şi la subvariante, și atunci e absolut imposibil fără testare. Diferența e la nivel de tratament”, spune Adrian Marinescu.

Potrivit Institutului Naţional de Sănătate Publică, doar săptămâna trecută, au fost înregistrate peste 97.000 de cazuri, în creştere cu 276 de cazuri faţă de săptămâna anterioară.