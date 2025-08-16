Melania Trump, Prima Doamnă a Statelor Unite, i-a trimis o scrisoare personală președintelui rus Vladimir Putin, în care a discutat despre drama copiilor răpiți în contextul războiului din Ucraina. Donald Trump a înmânat scrisoarea direct, la summitul din Alaska, relatează agenția de presă Reuters, citată de .

Cum a ajuns scrisoare să fie făcută publică

Care a fost tema disputelor internaționale

Conform informațiilor furnizate de doi oficiali ai , citați de Reuters, Melania Trump a vrut să sublinieze situația copiilor din Ucraina și Rusia afectați de război. Deși Prima Doamnă nu a fost prezentă la întâlnirea din Alaska, scrisoarea ei a fost înmânată personal de președintele Trump lui Vladimir Putin.

Conținutul exact al mesajului nu a fost făcut public, dar sursele au menționat că documentul se referă direct la răpirile de copii în timpul conflictului.

Problema copiilor ucraineni care au fost deportați sau transferați fără acord în Rusia sau în teritoriile ocupate este văzută de Kiev ca un act de genocid, conform tratatelor ONU.

Ucraina acuză Moscova că a luat cu forța zeci de mii de copii, separându-i de familiile lor.

Pe de altă parte, Rusia afirmă că a acționat pentru a proteja copiii vulnerabili din zona de conflict. Cu toate acestea, Oficiul ONU pentru Drepturile Omului a raportat că milioane de copii ucraineni au fost afectați de invazie, iar drepturile lor fundamentale au fost grav încălcate, scrie sursa citată.