Selen Osmanoglu
05 apr. 2026, 11:29
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Premierul Bolojan urează românilor „La mulți ani!”
  2. Președintele Dan: Învierea ne amintește de valori esențiale
  3. Floriile

Cu ocazia sărbătorii Floriilor, premierul Ilie Bolojan și președintele Nicușor Dan au transmis urări de sănătate, bucurie și pace tuturor românilor, subliniind importanța credinței, a familiei și a valorilor umanității.

Premierul Bolojan urează românilor „La mulți ani!”

Premierul României s-a adresat celor care își sărbătoresc onomastica de Florii cu un mesaj scurt: „Cu ocazia sărbătorii Floriilor, transmit tuturor românilor care își serbează onomastica sănătate și bucurii alături de cei dragi. La mulți ani!”.

El a subliniat că sărbătoarea este un prilej de apropiere între familie și comunitate, un moment de recunoștință față de valorile tradiționale românești.

Președintele Dan: Învierea ne amintește de valori esențiale

Președintele Nicușor Dan s-a adresat tuturor credincioșilor, amintind de semnificația profundă a Învierii și a Duminicii Floriilor: „Tuturor credincioșilor care celebrează Învierea, le doresc ca aceste zile de sfântă sărbătoare să fie un prilej de bucurie alături de cei dragi, de speranță și liniște sufletească. Cristos a înviat!”

El a adăugat: „Învierea ne reconfirmă încrederea în puterea vieții asupra morții, a adevărului asupra minciunii, a luminii asupra întunericului. Ne reconectăm la valorile profunde ale umanității – compasiunea, responsabilitatea pentru semeni și solidaritatea – valori pe care ne dorim să construim în continuare o societate liberă, în care conviețuim cu toții în pace.”

„Pentru cei care celebrează astăzi Duminica Floriilor, Intrarea Domnului în Ierusalim vestește Paștele și ne amintește, simbolic, de însemnătatea iertării și a echilibrului, a sacrificiului și a devotamentului pentru ceilalți”, a mai spus președintele.

Floriile

Floriile marchează intrarea triumfală a lui Iisus Hristos în Ierusalim, cu doar o săptămână înainte de Paște. Această zi deschide drumul către Săptămâna Patimilor.

Duminica Floriilor este dedicată tuturor celor care poartă nume inspirate din flori sau natură, transformând această zi într-un prilej de sărbătoare personală. Printre numele masculine se regăsesc Florin, Florian, Florentin, Viorel, Narcis, Mugurel, Codrin, Crin, Laur, Florea, Floricel sau Bujor.

În același timp, își serbează onomastica și femeile cu nume precum Florina, Florentina, Violeta, Camelia, Crina, Margareta, Lăcrămioara, Dalia, Iris, Brândușa, Sânziana, Narcisa, Anemona, Rozalia, Viorela, Florica, Hortensia sau Azaleea.

