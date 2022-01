Mesaje de Sfântul Ion 2022. Cele mai frumoase urări și sms-uri de Sfântul Ioan

Sfantul Ioan Botezatorul este prăznuit în fiecare an, pe 7 ianuarie, zi in care il cinstim pe cel care l-a botezat pe Hristos in Iordan.

Cele mai frumoase urări și mesaje de Sfântul Ioan

· De Sfântul Ion, să se răsfrângă asupra ta bunătatea și dragostea ce izvorăsc dintr-o inimă mare și iubitoare. La mulți ani!

· Astăzi, de ziua numelui, îți urez să fii iubit/ă şi să ai parte de tot ce îţi doreşti. La mulţi ani!

· De ziua numelui tău, îți doresc tot binele din lume, noroc, fericire și sănătate și să ți se îndeplinească toate dorințele. La mulți ani, Ion/ Ioana!

· Ne gândim cu toții la tine și pentru că astăzi este o zi specială, îți urăm un sincer „La mulți ani”!

· Sfântul Ioan, al cărui nume îl porți, să te ocrotească în fiecare zi, să îți aducă liniște și pace și să nu lase ca speranța să se stingă din sufletul tău. La mulți ani cu împliniri și momente frumoase în viitor!

Mesaje cu care îți poți impresiona apropiații de Sfântul Ioan

· Îl sărbătorim pe Sfântul Ioan şi te sărbătorim pe tine. Îmi doresc să fii mereu aşa, blând, bun şi drăguţ cu toţi cei din jurul tău. Eşti un prieten de nădejde şi un adevărat om. Iartă, iubeşte şi trăieşte frumos cu cei din jurul tău.

· De Sf. Ioan, cei dragi să te înconjoare cu căldura sufletelor lor într-o seară magică, iar fericirea să te ia în brațele ei în acest moment special.

· Îți urez La mulți ani, pentru că porți acest nume și fie ca Sfântul Ion pe care îl reprezinți să-și coboare ochii asupra ta și să îți dăruiască fericirea dorită și liniștea interioară

· Cu ocazia zilei tale de nume, vreau să ai parte de cea mai frumoasă zi din viață ta, mai frumoasă decât cea de anul trecut, iar de acum să ai numai zile care să îți aducă bucurie și iubire! La mulți ani de Sfântul Ioan!

· Un gând bun și-o sărutare/ Azi, la ceas de aniversare/ Sfântul Ioan să te-ocrotească/ Visele să-ți împlinească! La mulți ani!

Mesaje și urări haioase de Sfântul Ioan

· E 7 ianuarie şi nu este o iarnă prea grea, dar totuşi o să stau în casă şi o să beau în cinstea ta! La mulți ani, dragul meu Ion/ draga mea Ioana!

· Chiar dacă ai nume de sfânt, știu că diseară o să ne dai de băut, o să ne cinstești și o să ne primești cu masa plină. La mulţi ani, Ion/ Ioana!

· Azi de ziua ta îți urez ca ani frumoși să-ți vină-n cale! Sănătate și… parale! La Mulți Ani!

· Hai noroc şi voie bună, să petrecem împreună, c-astăzi este o zi mare, şi-i motiv de sărbătoare. La mulţi ani!

· Mesajul meu de Sfântul Ion este sincer și îți doresc ca în viață toate necazurile să le învingi, se aude prin vecini ca vrei sa te angajezi la pompieri pentru că bei de stingi…

· Un ocean de sănătate, Un munte de noroc, Un camion cu bani, Și un sincer: La mulți ani, Ion!

Mesaje de Sfântul Ioan dedicate celor iubiți

· Mă bucur că exiști în viața mea și mă bucur că Sfântul Ioan, al cărui nume îl porți, mi te-a dăruit pentru a mă bucura de iubirea ta sinceră și necondiționată. La mulți ani!

· Ca o lumina caldă ai apărut în calea mea și mi-ai arătat cum să fiu un om mai bun, mai blând și mai înțelegător, întocmai ca Sfântul Ioan, al cărui nume îl porți. Îți mulțumesc că exiști în viața mea. La mulți ani fericiți alături de mine!

· De onomastica ta, îţi pot spune că: 10% te vreau, 20% mă gândesc la tine, 30% îmi amintesc de tine, 40% te respect, 50% îmi lipseşti, 60% am nevoie de tine, 70% te plac, 80% mă înnebuneşti, 90% te ador, 100% te iubesc !

· Ţi-am pregătit un pupic pe botic, un sărut într-un papuc, iubirea în inimioară şi dragostea sub plăpumioară. Te iubesc mult! La mulți ani, Ioan/Ioana!

· Dragă Ioana, tu eşti chiriaşa inimii mele, mereu în urmă cu chiria, dar imposibil de evacuat.

· Dumnezeu mi-a dat familia, Sfântul Ioan al cărui nume îl porți mi te-a dăruit, pentru a mă bucura de o asemenea dragoste. Mă bucur că ai apărut în viața mea, că am și voi avea bucuria de a trăi si simți o iubire adevărată! La mulți ani!