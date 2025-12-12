B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Mesajul judecătoarei Raluca Moroșanu după susținerea colegului său în scandalul documentarului Recorder. Ce a transmis judecătoarea pe Facebook

Mesajul judecătoarei Raluca Moroșanu după susținerea colegului său în scandalul documentarului Recorder. Ce a transmis judecătoarea pe Facebook

Adrian A
12 dec. 2025, 15:57
Mesajul judecătoarei Raluca Moroșanu după susținerea colegului său în scandalul documentarului Recorder. Ce a transmis judecătoarea pe Facebook
Sursa foto: Inquam Photos / Gyozo Baghiu
Cuprins
  1. Mesajul judecătoarei Moroșanu
  2. Declarația Ralucăi Moroșanu în fața șefei Curții de Apel București
  3. Cine este Raluca Moroșanu?

Judecătoarea Raluca Moroșanu a transmis un mesaj pe rețelele de socializare, mulțumind celor care o susțin pe ea și pe colegul său, judecătorul Laurențiu Beșu.

Mesajul judecătoarei Moroșanu

În mesajul său de vineri, postat pe Facebook, Moroșanu răspunde celor care îi susține pe ea și pe colegul său.

„Mulțumesc tuturor care ne-au susținut și ne vor susține pe mine și colegul Laurențiu Beșu. Am foarte multe mesaje și apeluri, îmi cer scuze dacă nu răspund, însă aseară am plecat de la instanță la 20:30, iar astăzi am luat-o de la capăt. După ce îmi finalizez lucrările de astăzi voi avea timp pentru a răspunde mai multor mesaje. Vă mulțumesc încă o dată.”,  a transmis judecătoarea.

Declarația Ralucăi Moroșanu în fața șefei Curții de Apel București

Raluca Moroșanu a declarat public că susține afirmațiile lui Laurențiu Beșu, subliniind că, deși se confruntă cu un climat toxic și tensionat, are sprijinul multor colegi. Ea a menționat că atmosfera la Curtea de Apel București este una dificilă, marcată de acțiuni disciplinare și presiuni constante.

„Sunt aici să îl susțin pe colegul Laurențiu Beșu și să spun că tot ce a spus el este adevărat, conducerea nu ne ajută de niciun fel. Suntem terorizați pur și simplu, cu acțiuni disciplinare și cu tot ce știți dumneavoastră că ni se întâmplă.”, a afirmat judecătoarea în conferința de presă organizată de șefa Curții de Apel București. Conferință care, s-a văzut ulterior, era destinată înfierării celor care au criticat sistemul de justiție.

Cine este Raluca Moroșanu?

Raluca Moroșanu este judecătoare la Secția I Penală a Curții de Apel București și are o carieră de 26 de ani în magistratură. Ea este expertă în domeniul penal, autoare a mai multor titluri de specialitate care stau la baza pregătirii studenților la Drept. Formator în cadrul Institutului Național al Magistraturii și la Școala Națională de Grefieri, Raluca Moroșanu a fost membru în comisia de elaborare a Noului Cod de Procedură Penală.

Tags:
Citește și...
În plin cutremur în justiție, Lia Savonea ar fi vrut să mai scape de un judecător ostil. Ședință cu scandal la Înalta Curte
Eveniment
În plin cutremur în justiție, Lia Savonea ar fi vrut să mai scape de un judecător ostil. Ședință cu scandal la Înalta Curte
Sore a ajuns pe mâna medicului estetician: „Nu mai pot așa!”. Ce intervenție și-a făcut artista
Eveniment
Sore a ajuns pe mâna medicului estetician: „Nu mai pot așa!”. Ce intervenție și-a făcut artista
Apar suspiciuni tot mai grave în cazul morții Rodicăi Stănoiu. Care este adevărata cauză a decesului fostei ministre a Justiției
Eveniment
Apar suspiciuni tot mai grave în cazul morții Rodicăi Stănoiu. Care este adevărata cauză a decesului fostei ministre a Justiției
Un muncitor din Kenya, care lucrează în Brașov, e nemulțumit de salariul din România. În ce țară plănuiește să plece (VIDEO)
Eveniment
Un muncitor din Kenya, care lucrează în Brașov, e nemulțumit de salariul din România. În ce țară plănuiește să plece (VIDEO)
Alimente benefice pentru persoanele vârstnice. Micul dejun care arde caloriile după 50 de ani
Eveniment
Alimente benefice pentru persoanele vârstnice. Micul dejun care arde caloriile după 50 de ani
Un nou caz de lepră, confirmat în România. Unde a fost depistat și cât de repede se transmite această boală
Eveniment
Un nou caz de lepră, confirmat în România. Unde a fost depistat și cât de repede se transmite această boală
DSP ridică din restricțiile privind consumul de apă în Prahova. Ce localități scapă acum de restricții
Eveniment
DSP ridică din restricțiile privind consumul de apă în Prahova. Ce localități scapă acum de restricții
Laura Codruța Kovesi, reacție de ultimă oră în scandalul din justiție. Ce spune procurorul general european despre represaliile asupra magistraților
Eveniment
Laura Codruța Kovesi, reacție de ultimă oră în scandalul din justiție. Ce spune procurorul general european despre represaliile asupra magistraților
Lista magistraților care se solidarizează cu judecătorii Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu se mărește. Kovesi e în fruntea listei (VIDEO)
Eveniment
Lista magistraților care se solidarizează cu judecătorii Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu se mărește. Kovesi e în fruntea listei (VIDEO)
Premieră medicală la Bacău. Tumoră gigant extirpată unui copil prin procedură laparoscopică
Eveniment
Premieră medicală la Bacău. Tumoră gigant extirpată unui copil prin procedură laparoscopică
Ultima oră
16:42 - În plin cutremur în justiție, Lia Savonea ar fi vrut să mai scape de un judecător ostil. Ședință cu scandal la Înalta Curte
16:29 - Sore a ajuns pe mâna medicului estetician: „Nu mai pot așa!”. Ce intervenție și-a făcut artista
16:29 - Tu știi ce semnifică indicatorul rutier cu „scut și săgeată”? Iată ce înseamnă cu adevărat și ce greșesc majoritatea șoferilor
16:26 - Apar suspiciuni tot mai grave în cazul morții Rodicăi Stănoiu. Care este adevărata cauză a decesului fostei ministre a Justiției
15:58 - Un muncitor din Kenya, care lucrează în Brașov, e nemulțumit de salariul din România. În ce țară plănuiește să plece (VIDEO)
15:53 - Alimente benefice pentru persoanele vârstnice. Micul dejun care arde caloriile după 50 de ani
15:11 - Vortex polar în România, înainte de Crăciun. Cât de frig va fi în următoarele zile (VIDEO)
15:07 - Românii cer reforma legilor Justiției. 130.000 de persoane au semnat o petiție destinată președintelui și premierului
14:45 - Legătura dintre împușcarea lui Ceaușescu și documentarul Recorder. Primarul pe care l-a speriat „Justiție capturată”
14:42 - Diplomația lui Ilie Bolojan. Cum încearcă să-și salveze colegii din PNL de răspunderea pentru situația din Justiție: „Toţi miniştrii au o răspundere”