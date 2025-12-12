Mesajul judecătoarei Raluca Moroșanu după susținerea colegului său în scandalul documentarului Recorder. Ce a transmis judecătoarea pe Facebook

Judecătoarea Raluca Moroșanu a transmis un mesaj pe rețelele de socializare, mulțumind celor care o susțin pe ea și pe colegul său, judecătorul Laurențiu Beșu.

Mesajul judecătoarei Moroșanu

În mesajul său de vineri, postat pe Facebook, Moroșanu răspunde celor care îi susține pe ea și pe colegul său.

„Mulțumesc tuturor care ne-au susținut și ne vor susține pe mine și colegul Laurențiu Beșu. Am foarte multe mesaje și apeluri, îmi cer scuze dacă nu răspund, însă aseară am plecat de la instanță la 20:30, iar astăzi am luat-o de la capăt. După ce îmi finalizez lucrările de astăzi voi avea timp pentru a răspunde mai multor mesaje. Vă mulțumesc încă o dată.”, a transmis judecătoarea.

Declarația Ralucăi Moroșanu în fața șefei Curții de Apel București

Raluca Moroșanu a declarat public că susține afirmațiile lui , subliniind că, deși se confruntă cu un climat toxic și tensionat, are sprijinul multor colegi. Ea a menționat că atmosfera la Curtea de Apel București este una dificilă, marcată de acțiuni disciplinare și presiuni constante.

„Sunt aici să îl susțin pe colegul Laurențiu Beșu și să spun că tot ce a spus el este adevărat, conducerea nu ne ajută de niciun fel. Suntem terorizați pur și simplu, cu acțiuni disciplinare și cu tot ce știți dumneavoastră că ni se întâmplă.”, a afirmat judecătoarea în conferința de presă organizată de șefa Curții de Apel București. Conferință care, s-a văzut ulterior, era destinată înfierării celor care au criticat sistemul de justiție.

Cine este Raluca Moroșanu?

Raluca Moroșanu este judecătoare la Secția I Penală a Curții de Apel București și are o carieră de 26 de ani în magistratură. Ea este expertă în domeniul penal, autoare a mai multor titluri de specialitate care stau la baza pregătirii studenților la Drept. Formator în cadrul Institutului Național al Magistraturii și la Școala Națională de Grefieri, Raluca Moroșanu a fost membru în comisia de elaborare a Noului Cod de Procedură Penală.