CFR Cluj a anulat momentul de reculegere în memoria lui Ion Iliescu, chiar înainte de meci: “Am decis că vrem să ne disociem”

În ziua în care , fostul președinte al României, a fost condus pe ultimul drum, a luat o decizie radicală: anularea momentului de reculegere în memoria lui Iliescu, cu puțin timp înaintea meciului cu Braga din turul 3 preliminar al Europa League. Cristi Balaj, președintele CFR Cluj, a subliniat că momentul de reculegere va fi ținut doar pentru Jorge Costa, fostul antrenor al echipei, decedat recent.

Cuprins:

Ce a transmis UEFA cluburilor românești

Cum explică Cristi Balaj decizia CFR Cluj

Cine a cerut omagiu pentru fostul președinte al României

Ce a transmis UEFA cluburilor românești

În contextul declarării zilei de doliu național, UEFA a fost întrebată dacă permite un moment de reculegere înaintea meciurilor internaționale din România. Răspunsul oficial a fost:

„Meciurile din România se vor juca așa cum erau programate. Ar putea fi un minut de reculegere, la cererea cluburilor gazdă. Deocamdată, doar CFR Cluj a cerut.”, a transmis UEFA, potrivit .

Cum explică Cristi Balaj decizia CFR Cluj

În urma clarificărilor făcute de UEFA, Cristi Balaj, președintele CFR Cluj, a revenit cu explicații privind anularea omagiului pentru Ion Iliescu.

Balaj a explicat că momentul de reculegere va fi ținut doar pentru Jorge Costa, fostul antrenor al echipei, care a decedat recent, deoarece clubul nu vrea să pornească un conflict cu suporterii:

„Inițial, momentul de reculegere de diseară l-am cerut de la UEFA pentru ambele personalități care au decedat în această săptămână, fostul nostru antrenor Jorge Costa, dar și pentru fostul președinte al României, Ion Iliescu și am primit acordul din partea forului continental.

Totuși, în urma unor discuții interne, am decis că vrem să ne disociem de orice persoană sau acțiune politică, deoarece nu vrem să dăm o tentă politică acțiunii noastre, chiar dacă astăzi este zi de doliu național în onoarea fostului președinte al României, pentru că avem susținători și cu alte orientări politice.

Nu vrem să creăm un moment tensionat în rândul suporterilor noștri.”, a declarat Balaj.

Cine a cerut omagiu pentru fostul președinte al României

Imediat după anunțul decesului lui Ion Iliescu, Federația Română de Fotbal (FRF) a solicitat tuturor cluburilor să țină un moment de reculegere înainte de meciurile din Cupa României, programate miercuri și joi. Însă nu toate echipele au fost de acord, semn că decizia CFR Cluj nu este singulară.