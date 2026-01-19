Mesajul trist al lui Mihai Neșu, după ce Bolojan a tăiat fecilitățile pentru persoanele cu dizabilități. Lecție pentru premier, din scaunul cu rotile

În urmă cu aproximativ un an, fostul fotbalist Mihai Neșu a pus bazele unui centrul de recuperare prin care încearcă să ajute copiii și adulții cu dizabilități. Însă, planurile i-au fost date peste cap de Ilie Bolojan care a suspendat facilitățile pentru persoanele cu dizabilități.

Mihai Neșu, mesaj pentru Ilie Bolojan

Mihai Neșu spune că, în urma decizie prin care persoanele cu dizabilități au pierdut scutirea de la plata impozitului pe locuințe, fundația sa trebuie să plătească nu mai puțin de 36.000 euro anual. Fostul fotbalist speră ca ministrul Ilie Bolojan să corecteze această situație.

„Avem o relație bună cu domnul Bolojan, vreau să cred că această decizie i-a scăpat. Au fost tăiate toate scutirile și facilitățile de care beneficiau persoanele cu dizabilități.

Va fi mult mai greu să îi ajutăm, mai ales că persoanele cu dizabilități au rămas fără aceste scutiri de impozite. Ne-am asumat responsabilitatea să avem grijă de copiii cu dizabilități și ne-am dorit un loc frumos, unde să se bucure de acest proiect, cu ajutorul oamenilor.

Credem că această situație este temporară și, așa cum îl cunosc pe domnul Bolojan, el are dorința de a face lucruri bune în țara asta. A făcut lucruri minunate la Oradea.”, a declarat pentru Antena 3 CNN.

Și-a transformat drama în ajutor

Pe 24 mai 2011, în timpul unui antrenament cu echipa FC Utrecht din Olanda, fostul fundaș stânga, Mihai Neșu, a suferit o lovitură gravă la nivelul coloanei vertebrale, care l-a lăsat paraplegic și în fotoliu rulant.

a transformat, însă, drama personală într-un proiect dedicat sprijinirii altor oameni aflați în dificultate, devenind astfel un model pentru cei din jur.

Fostul fotbalist a investit 7 milioane de euro, obținuți exclusiv din donații, pentru a ridica la marginea orașului Oradea un centru modern de recuperare destinat persoanelor cu dizabilități, oferindu-le astfel șansa la tratamente și programe de reintegrare.