Metode eficiente pentru a curăța canapeaua în profunzime

Metode eficiente pentru a curăța canapeaua în profunzime

Elena Boruz
05 nov. 2025, 14:57
Metode eficiente pentru a curăța canapeaua în profunzime
Sursa Foto: Flickr.com
Cuprins
  1. Cum verificăm ce tip de material are canapeaua
  2. Ce pași să urmezi pentru o curățare de rutină
  3. Cum tratezi murdăria sau petele dificile
  4. Când e cazul să apelezi la profesioniști

O curățare eficientă a canapelei face diferența între un spațiu curat și un living prea încărcat de praf, mirosuri sau murdărie ascunsă. Canapeaua este adesea locul în care petrecem cele mai multe ore relaxându‑ne.

Astfel, dacă nu intervenim cu grijă, fibrele şi tapiţeria pot acumula praf, resturi alimentare sau păr de animale, afectând aspectul şi chiar sănătatea spațiului. Surse specializate precizează că aspirarea săptămânală este fundamentală pentru a preveni acumularea de impurități şi alergenii.

Cum verificăm ce tip de material are canapeaua

Primul pas în curățarea canapelei este să verifici eticheta de întreținere, care adesea poartă un cod precum „W”, „S”, „WS” sau „X”. Acest cod te ghidează în alegerea produselor şi metodei potrivite:

  • W – permite curăţare cu soluţii pe bază de apă.

  • S – se recomandă soluţii pe bază de solvenţi, fără apă.

  • WS – se poate folosi fie apă, fie solvent.

  • X – doar aspirare; fără lichide.
    Dacă ignori codul, rişti ca materialul să se păteze, să se decoloreze sau să se deterioreze.

Ce pași să urmezi pentru o curățare de rutină

O rutină simplă, dar constantă, reduce uzura şi menține canapeaua într‑o stare bună. Iată ce poți face regulat:

  1. Aspiră întreaga suprafaţă, inclusiv colţurile, şezutul şi spătarul, mai ales dacă ai copii sau animale de companie.

  2. Foloseşte un perie cu peri moi sau o măturică uscată pentru a de‑aduna murdăria de la îmbinări şi fante.

  3. Dacă există mirosuri sau ţesătura permite, presară bicarbonat de sodiu, lasă să acţioneze 15-20 minute şi apoi aspiră. Este un truc natural eficient.

Cum tratezi murdăria sau petele dificile

Pentru pete proaspete şi materiale compatibile cu curăţare lichidă, foloseşte următoarele metode:

  • Creează o soluţie uşoară din apă călduţă + un strop de detergent lichid + o linguriţă de oţet alb; aplică pe un colţ ascuns pentru test şi apoi tamponează pata delicat.

  • Pentru pete persistente: utilizarea unui aburitor sau a unui aparat special pentru tapiţerie poate fi salvatoare, mai ales dacă eticheta materialului permite.

Evită să aplici multă apă sau să freci puternic – acestea pot împinge murdăria în adâncul ţesăturii sau pot deteriora materialul.

Când e cazul să apelezi la profesioniști

Dacă ai canapea foarte pătată, cu miros persistent ori material care necesită tratament special (pie­le naturală, microfibră delicată etc.), serviciile profesionale se dovedesc utile. Ele folosesc echipamente adecvate, elimină curăţarea traumatică şi pot prelungi durata de viaţă a canapelei

