Metrorex a introdus pe magistralele 1 și 3 un tren decorat de Crăciun. Inițiativa se alătură ornamentelor care împodobesc Bucureștiul la suprafață.

Cum arată trenul decorat de Crăciun

Trenul special, cunoscut sub numele de „Metroul lui Moș Crăciun”, este împodobit cu ornamente sclipitoare care evocă atmosfera Crăciunului. Fiecare vagon oferă o experiență vizuală plăcută călătorilor.

Designul interior al trenului include elemente care simbolizează tradițiile perioadei, inclusiv imagini cu Moș Crăciun și renii săi, toate menite să încânte pasagerii de toate vârstele.

Mesajul Metrorex

Reprezentanții companiei au subliniat că metroul special este un simbol al dorinței de a răspândi bucurie și liniște în perioada festivă.

„În această perioadă, metroul lui Moș Crăciun a intrat în circulație pe Magistralele 1 și 3, aducând un plus de culoare și bucurie călătorilor.

Un gest simplu, dar plin de semnificație, care ne amintește că magia Crăciunului poate fi întâlnită și în drumurile de zi cu zi.

Călătorii plăcute și sărbători liniștite!”, a transmis Metrorex, .