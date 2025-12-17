B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Metrorex pune în circulație metroul lui Moș Crăciun. Pe ce magistrale va circula (VIDEO)

Metrorex pune în circulație metroul lui Moș Crăciun. Pe ce magistrale va circula (VIDEO)

Traian Avarvarei
17 dec. 2025, 10:59
Metrorex pune în circulație metroul lui Moș Crăciun. Pe ce magistrale va circula (VIDEO)
Sursa foto: Captură video - Metrorex / Facebook
Cuprins
  1. Cum arată trenul decorat de Crăciun
  2. Mesajul Metrorex

Metrorex a introdus pe magistralele 1 și 3 un tren decorat de Crăciun. Inițiativa se alătură ornamentelor care împodobesc Bucureștiul la suprafață.

Cum arată trenul decorat de Crăciun

Trenul special, cunoscut sub numele de „Metroul lui Moș Crăciun”, este împodobit cu ornamente sclipitoare care evocă atmosfera Crăciunului. Fiecare vagon oferă o experiență vizuală plăcută călătorilor.

Designul interior al trenului include elemente care simbolizează tradițiile perioadei, inclusiv imagini cu Moș Crăciun și renii săi, toate menite să încânte pasagerii de toate vârstele.

Mesajul Metrorex

Reprezentanții companiei au subliniat că metroul special este un simbol al dorinței de a răspândi bucurie și liniște în perioada festivă.

„În această perioadă, metroul lui Moș Crăciun a intrat în circulație pe Magistralele 1 și 3, aducând un plus de culoare și bucurie călătorilor.

Un gest simplu, dar plin de semnificație, care ne amintește că magia Crăciunului poate fi întâlnită și în drumurile de zi cu zi.

Călătorii plăcute și sărbători liniștite!”, a transmis Metrorex, pe Facebook.

Tags:
Citește și...
Vedeta echipei naționale, întâlnire cu Nicușor Dan. Unde s-a văzut Radu Drăgușin cu președintele
Eveniment
Vedeta echipei naționale, întâlnire cu Nicușor Dan. Unde s-a văzut Radu Drăgușin cu președintele
Răzvan Cuc și Cătălin Bușe, duși în fața magistraților cu cerere de arestare preventivă. Filmul șpăgii pentru șeful RAR
Eveniment
Răzvan Cuc și Cătălin Bușe, duși în fața magistraților cu cerere de arestare preventivă. Filmul șpăgii pentru șeful RAR
Lupta pentru Warner Bros Discovery continuă. Ce se întâmplă cu propunerea făcută de Paramount
Eveniment
Lupta pentru Warner Bros Discovery continuă. Ce se întâmplă cu propunerea făcută de Paramount
Împodobirea caselor a dus magia sărbătorilor la un alt nivel. „Casele lui Moș Crăciun” fac senzație
Eveniment
Împodobirea caselor a dus magia sărbătorilor la un alt nivel. „Casele lui Moș Crăciun” fac senzație
Vinetele umplute, preparatul cu care vei da lovitura la masa de Crăciun. Află cum se prepară
Eveniment
Vinetele umplute, preparatul cu care vei da lovitura la masa de Crăciun. Află cum se prepară
Panouri fotovoltaice la toate unitățile de învățământ din Sectorul 3
Eveniment
Panouri fotovoltaice la toate unitățile de învățământ din Sectorul 3
Vlad Voiculescu pierde apelul cu Mircea Geoană. De ce a respins Curtea de Apel București cererea de despăgubiri
Eveniment
Vlad Voiculescu pierde apelul cu Mircea Geoană. De ce a respins Curtea de Apel București cererea de despăgubiri
Vânătoarea de urs brun în România: derogări, controverse și mize de zeci de mii de euro. Cum funcționează vânnătoarea legală în țara noastră
Eveniment
Vânătoarea de urs brun în România: derogări, controverse și mize de zeci de mii de euro. Cum funcționează vânnătoarea legală în țara noastră
Alimentele care te ajută să ai un abdomen plat. Toate au beneficii semnificative pentru sănătate și controlul greutății
Eveniment
Alimentele care te ajută să ai un abdomen plat. Toate au beneficii semnificative pentru sănătate și controlul greutății
Colindele au un impact real asupra stării de bine. Efecte surprinzătoare pentru sănătate: „Nu ne imaginăm zilele de iarnă fără ele”
Eveniment
Colindele au un impact real asupra stării de bine. Efecte surprinzătoare pentru sănătate: „Nu ne imaginăm zilele de iarnă fără ele”
Ultima oră
13:10 - Amalia Năstase stă acasă de Crăciun, după ce mama ei a suferit un accident: „Vor fi niște săptămâni grele”
13:04 - Vedeta echipei naționale, întâlnire cu Nicușor Dan. Unde s-a văzut Radu Drăgușin cu președintele
12:51 - Scandal la Harvard! Directorul de la morga Facultății de Medicină, condamnat pentru trafic de organe. Cine îl ajuta cu vânzarea
12:43 - Răzvan Cuc și Cătălin Bușe, duși în fața magistraților cu cerere de arestare preventivă. Filmul șpăgii pentru șeful RAR
12:42 - Lupta pentru Warner Bros Discovery continuă. Ce se întâmplă cu propunerea făcută de Paramount
12:39 - Împodobirea caselor a dus magia sărbătorilor la un alt nivel. „Casele lui Moș Crăciun” fac senzație
12:31 - Roxana Nemeș nu vrea să mai audă de bone pentru gemenii ei: „Am avut niște experiențe nu tocmai plăcute”. De ce nu și-a botezat încă bebelușii
12:18 - Primele declarații ale lui Vladimir Plahotniuc după ce a fost încarcerat. Ce spune oligarhul aflat după gratii (VIDEO)
12:16 - Vinetele umplute, preparatul cu care vei da lovitura la masa de Crăciun. Află cum se prepară
11:59 - Studiu Deloitte: Cheltuielile de sărbători scad ușor anul acesta. Cele mai mari sume merg către haine și accesorii, dar și cardurile cadou câștigă teren