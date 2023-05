Mică istorie a sandvișului american și cum să-l faci ca să-ți iasă perfect

Sandvișul este „mâncarea americană perfectă”, explică Bee Wilson, istoric alimentar și autoare a cărții „Sandwich: O istorie globală”. Este o masă a muncitorilor, ușor de consumat pe un șantier sau în apropierea fabricii. De asemenea, „este mâncarea dependenților de muncă: ceva ce poți mânca, cu o singură mână, fără să părăsești vreodată biroul”.

Lenea a dus la inventarea sandvișului

Deși este considerat o mâncare americană, sandvișul în sine nu este o invenție americană. Mulți îi atribuie numele lui John Montagu, cel de-al patrulea conte de Sandwich, un om de stat britanic din secolul al XVIII-lea, care este posibil să fi comandat odată o mâncare realizată dintre bucăți de carne dispuse între felii de pâine, ca să nu fie nevoit să părăsească masa la care juca o partidă de cărți pentru a lua masa.

Potrivit secțiunii „Food Standards and Labeling Policy Book” al Departamentului de Agricultură al Statelor Unite ale Americii, publicat în 2005: „Produsul trebuie să conțină cel puțin 35 la sută carne gătită și nu mai mult de 50 la sută pâine”.

The New York Times Field Guide to the American Sandwich identifică cinci familii principale de sandvișuri, bunătăți savuroase care pot fi ținute în mână și servite între două bucăți de pâine. Familiile sunt ordonate în funcție de tipurile de pâine folosite în construcția lor.

Cum să faci cel mai bun sandviș

Alege pâinea potrivită – Primul pas pentru a face sandvișuri este să alegeți pâinea potrivită. Trebuie să știi că în funcție de ce tip de sandviș faci, va trebui să selectezi pâinea potrivită pentru acesta.

Dacă faci o umplutură umedă, atunci va trebui să folosești pâine uscată și densă. Deoarece crusta acestei pâini este puțin mai tare, va împiedica sandvișul să se destrame.

După ce l-ai umplut, îl poți încălzi la grătar, la cuptor sau pur și simplu savura rece.

De asemenea, poți alege între pâinea albă și cea integrală, ținând cont că pâinea integrală este mult mai sănătoasă decât cea albă.

Alege apoi cu ce îl ungi, există o varietate nenumărată de sandvișuri tartinabile, inclusiv maioneză, sos BBQ, brânză și altele. Poți prepara pasta de tartinat chiar și acasă în funcție de gustul pe care-l preferi.

Sosul trebuie uns în mod egal până la marginile feliilor de pâine.

Apoi, ar trebui să adaugi întotdeauna separat ingredientele apoase, cum ar fi castraveții și roșiile. Folosirea unei felii de carne și a brânzei poate preveni ca pâinea să se înmoaie și să devină scârboasă.

Poți oricând să schimbi roșiile cu altceva, cum ar fi ardeii copți, morcovii și inelele de ceapă care nu numai că vor adăuga savoare sandvișului, dar îl vor face și mai gustos, spre deosebire de roșii, care ar putea să facă pâinea prea moale din cauza umidității pe care o împrumută alimentelor.

Nu supra-umple sandvișul. Se va destrăma și nu vei mai putea să-l ții bine în mână.