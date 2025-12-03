B1 Inregistrari!
Micii, ciorba de burtă și iahnia de fasole, preferatele românilor de 1 Decembrie. Unde au fost date cele mai multe comenzi online

Micii, ciorba de burtă și iahnia de fasole, preferatele românilor de 1 Decembrie. Unde au fost date cele mai multe comenzi online

Selen Osmanoglu
03 dec. 2025, 14:20
Micii, ciorba de burtă și iahnia de fasole, preferatele românilor de 1 Decembrie. Unde au fost date cele mai multe comenzi online
Foto: Captura video
Cuprins
  1. Micii și ciorba de burtă în topul preferințelor
  2. Intervalele de vârf și comportamentul utilizatorilor
  3. Topul orașelor pentru preparatele tradiționale
  4. Comenzi record și preferințe de durată

Românii au ales preparatele tradiționale pentru masa de Ziua Națională, cu vârfuri de trafic la orele 12:00 și 18:00, potrivit unei analize realizate de platforma de comenzi online Glovo.

Micii și ciorba de burtă în topul preferințelor

Pe 1 Decembrie 2025, cele mai comandate preparate tradiționale și grill au fost micii, ciorba de burtă și iahnia de fasole. Cea mai mare comandă din această categorie a fost plasată de un utilizator din București și a avut o valoare de aproximativ 1.900 de lei, incluzând exclusiv mici și cartofi prăjiți.

Analiza platformei arată că România s-a situat pe locul al treilea în rețeaua globală Glovo pentru comenzile de la supermarketuri și magazine specializate, după Spania și Polonia.

Intervalele de vârf și comportamentul utilizatorilor

Ziua Națională a înregistrat două vârfuri de trafic: la ora 12:00 și la ora 18:00, minutul de aur fiind 18:12, moment în care s-au plasat cele mai multe comenzi pe minut.

Potrivit datelor Glovo, pe parcursul ultimelor 12 luni, micul românesc a rămas vedeta livrărilor, urmat de ciorba de burtă, ciorba de perişoare, ciorba de văcuţă și ciorba de legume.

Topul orașelor pentru preparatele tradiționale

Bucureștenii conduc clasamentul comenzilor pentru preparate tradiționale și grill, urmați de locuitorii din Constanța, Brașov, Iași, Pitești și Cluj-Napoca.

Intervalul de vârf zilnic pentru această categorie este ora 12:00, când mulți utilizatori aleg prânzul consistent, iar zilele cu cele mai multe comenzi sunt miercurea, joia și vinerea.

Comenzi record și preferințe de durată

Un utilizator din Sibiu a comandat, în ultimele 12 luni, 394 de porții de papanași, iar cea mai mare comandă tradițională a depășit valoarea de 7.300 de lei.

Aceasta a fost plasată de un utilizator din București și a inclus mici, cârnați, mămăligă, cartofi la cuptor și ciolan afumat.

Analiza mai arată că Ziua Muncii a fost, culinar, supranumită și Ziua Micului. Românii au preferat să comande preparate tradiționale acasă sau la locațiile de relaxare, economisind timp la cumpărături și petrecând mai mult timp cu prietenii și familia.

