Microfon spion integrat in priza: cum poti afla ceea ce te intereseaza fara sa atragi atentia?

In multe cazuri, microfoanele spion sunt de un real ajutor, ajutand la clarificarea unor probleme care altfel nu si-ar fi putut gasi prea usor o rezolvare sau la imbunatatirea sigurantei in locuinta. Pe piata exista multe tipuri de echipamente, care mai de care mai inventive si mai usor de trecut cu vederea, chiar si de catre persoanele avizate.

Cele mai inedite modele de microfoane spion

Cine s-ar gandi ca pot exista microfoane spion la vedere, chiar langa vorbitori, la cativa centimetri sau metri distanta, fara a atrage atentia nici macar o secunda asupra lor? Poate nici chiar mintile de detectivi nu si-ar putea imagina ca intr-o banala priza din locuinta sau de la birou poate exista un astfel de dispozitiv.

Sau atunci cand vad un odorizant de camera oamenilor mai mult ca sigur nu le trece prin cap ca un astfel de obiect este de fapt un microfon spion. Mai sunt unele echipamente si sub forma de prelungitoare clasice care ascund in ele sisteme de inalta calitate care redau foarte clar actiunile din incinta in care sunt pozitionate. Pe langa toate aceste, sunt chiar si becuri economice care au aceasta functie.

Cum functioneaza un microfon spion integrat intr-o priza?

Microfonul spion dintr-o priza functioneaza pe baza semnalului GSM, astfel ca, pentru a-l activa, este nevoie de o cartela cu numar de telefon. Se monteaza priza pe perete, la fel ca una clasica. Pentru a asculta ce se intampla in spatiul respectiv, este nevoie doar de apelarea numarului de pe cartela. Prin activarea functiei senzor de voce nu este nevoie sa mai fie tinut telefonul in mana ci doar sa fie pozitionat in apropiere pentru a auzi. Daca dispozitivul depisteaza un zgomot, va trimite o notificare utilizatorului, functie care poate fi activata sau dezactivata printr-un SMS.

Printre marile avantaje ale acestui echipament se numara calitatea sunetului. De oriunde ar fi monitorizat spatiul respectiv, calitatea audio va fi una inalta, redand conversatii intr-un mod clar si reducand zgomotele de fond. Acest echipament este unul profesional, astfel ca pretul sau este unul mai ridicat decat al unora de masa, dar cu siguranta avantajele sale vor face sa merite investitia.

Microfonul spion integrat in priza functioneaza prin semnal GSM, ceea ce inseamna ca locuinta poate fi monitorizata din orice loc, chiar si de la mii de kilometri. Noile tehnologii au permis acest lucru, pentru ca, pana de curand, era necesar ca utilizatorii sa se afla in apropierea echipamentelor pentru a intercepta sunetele din conversatii.

Pentru ca nu emite niciun zgomot si nici nu-si face simtita prezenta in vreun fel, acest microfon asigura discretie. Un alt avantaj este ca se configureaza usor, conform manualului de instructiuni.

Prin aceste echipamente, oamenii pot urmari de la distanta ce se intampla in casa lor, impiedicand astfel furturile si alte situatii neplacute. Eficienta acestora este foarte ridicata. Au alimentare continua, ceea ce inseamna ca monitorizarea prin intermediul lor se poate face non-stop.