Mihaela Bilic este recunoscută pentru sfaturile în nutriție pe care le oferă pe rețelele de socializare. Uneori însă, recomandările specialistei stârnesc controverse și ajung să fie contrazise de internauți, colegi de breaslă sau chiar medici. Într-o postare recentă, Mihaela Bilic a vorbit despre despre medicamentele, folosite adesea pentru persoanele diagnosticate cu diabet, care au luat locul unei diete celebre.

Dieta celebră care a început să își piardă din popularitate

Mihaela Bilic a reușit din nou să atragă atenția cu o postare. Specialista a vorbit despre „apusul” unei ere în nutriție, o dietă care a făcut furori printre vedete și oameni de rând încă de la mijlocul anilor ’90. Însă, se pare că începând cu 2024, oamenii au început să manifeste mai puțin interes pentru această cură de slăbire extrem de restrictivă, în care cei care voiau să slăbească erau încurajați să consume alimente bogate în grăsimi și slabe în .

„Gata cu dietele!

Dieta ketogenică (keto) a dominat piața curelor de slăbire încă de la ascensiunea sa la mijlocul anilor ‘90. […] Însă interesul pentru dieta keto a început să dea semne de scădere la începutul anului 2024. Conform unui studiu realizat de Tastewise, mențiunile despre dieta keto pe rețelele sociale au scăzut cu 18,5%, ponderea meniurilor restaurantelor care conțin produse keto a scăzut cu 12,3% iar rețetele de gătit acasă etichetate drept keto au înregistrat, de asemenea, o scădere în volum.

Cunoscută sub numele de keto, este o dietă săracă în carbohidrați, bogată în grăsimi și moderată în , care schimbă metabolismul de la utilizarea glucozei ca principală sursă de combustibil, la arderea grăsimilor și producerea de cetone pentru energie.

Ce sunt cetonele? Sunt produși de metabolism care rezultă din descompunerea grăsimilor în ficat”, a explicat Mihaela Bilic, într-o .

Ce spune Mihaela Bilic despre medicamentele care au luat locul dietelor

Mihaela Bilic este de părere că popularizarea unor tipuri de medicamente se datorează dorinței populației de a nu mai ține diete extrem de restrictive, care afectează pe de-o parte, starea de bine și viața socială, și pe de altă parte, sănătatea intestinară.

Specialista în nutriție este de părere că folosirea medicamentelor în locul curelor de slăbire este începutul unei ere în care oamenii nu se mai concentrează pe alimentele consumate, cât pe reglarea funcțiilor naturale.

„Declinul dietelor este invers proporțional cu creșterea stratosferică a utilizării de medicamente GLP-1. Mulți consumatori consideră că aceste medicamente ca o cale mai simplă și mai puțin restrictivă pentru pierderea în greutate.

GLP-1 sau peptida-1 asemănătoare glucagonului, este o formă de medicament dezvoltată inițial pentru tratarea diabetului de tip 2. Scopul său este de a imita acțiunea hormonului GLP-1, care este eliberat în mod natural în stomac atunci când se consumă alimente.

Medicamentele GLP-1 funcționează prin activarea receptorului GLP-1 din organism. Acestea încetinesc golirea gastrică, inhibă eliberarea de glucagon și stimulează producția de insulină. Această golire gastrică încetinită ajută pacientul să se simtă sătul pentru mai mult timp, aportul alimentar va fi redus, reducând astfel aportul alimentar și contribuind la pierderea în greutate.

Pare că am trecut într-o nouă eră în care slăbitul nu mai este o chestiune de calorii, ci de reglare a metabolismului și a apetitului. Trecerea de la restricții la o sănătate holistică și funcțională remodelează narațiunile dietetice”, a mai scris Mihaela Bilic.