Mihaela Bilic a susținut că există câteva alimente banale, accesibile oricui, care ne ajută considerabil în . Medicul nutriționist insistă că schimbările mici și constante ne ajută , nu dietele drastice.

Nutriționista spune că, pe lângă legume, lactatele cu un conținut redus de grăsime ne ajută în procesul de slăbire.

„Pe lângă legume – iaurt sau brânză de vaci, când vrem să slăbim. Așa făceau bunicii. cu până în 10% grăsime conțin calciu necesar pentru ca metabolismul uman să funcționeze bine.

Adică brânză de vaci, iaurt, lapte dulce, lapte bătut. Orice produs lactat care are sub 10% grăsime ajută la slăbire. Bunicii noștri știau, ne reîntoarcem astfel la alimentele de bun-simț”, a explicat Mihaela Bilic, potrivit

Aceste produse pot fi consumate la orice masă a zilei, fără a încărca organismul cu calorii în exces.

Iar legumele oferă un aport important de fibre și vitamine.

Ce spune Mihaela Bilic despre cafea

De asemenea, medicul nutriționist recomandă și cafeaua pentru cei care vor să slăbească. Cafeaua poate intensifica arderile în timpul efortului fizic, dar e important să fie băută simplă, fără adaosuri calorice, precum frișcă sau zahăr.

„Cu o oră înainte de mișcare se bea o cafea! După ce o bem, cafeina intră în metabolism și are două efecte: acționează asupra depozitelor de grăsime și duce la mobilizarea lor. Se pot bea până la 5 cafele de-a lungul unei zile. Dar una singură în scopul slăbirii, cu o oră înaintea efortului fizic. Puneți bază pe ea pentru slăbit!”, a mai explicat Mihaela Bilic.